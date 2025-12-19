बांदा में घने कोहरे का कहर...आपस में टकराई दो बाइक, पीछे से आ रहे डंपर ने कुचला, 2 की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा चिल्ला थाना क्षेत्र में हुआ. यहां विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण पहले दो बाइक आपस में टकरा गईं और फिर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर गिरे बाइक सवारों को कुचल दिया.

और पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर निवासी 25 वर्षीय सरवर और 30 वर्षीय इशरत बाइक से फतेहपुर की ओर जा रहे थे. वहीं चिल्ला थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रमोद अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. रास्ते में घने कोहरे के कारण दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े.

दुर्भाग्यवश इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने सड़क पर पड़े बाइक सवारों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में सरवर और इशरत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलने पर चिल्ला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले घायल प्रमोद को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन भी मौके पर और अस्पताल पहुंच गए, जहां रो-रोकर उनका बुरा हाल है. परिवार में अचानक हुई इस दुखद घटना से मातम पसरा हुआ है.

Advertisement

पुलिस ने हादसे में शामिल डंपर ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. चिल्ला थाना पुलिस का कहना है कि घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को पूरी जानकारी दे दी गई है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घने कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और तेज गति से वाहन न चलाएं, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.

---- समाप्त ----