बिजली बिल वसूलने गई टीम पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला, Video

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिजली बिल वसूली के दौरान बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया. मामला पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरोदर गांव का है, जहां बकायेदार के घर बिल वसूलने गई टीम को लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की टीम सरकार की “बिजली बिल राहत योजना” के तहत गांव में बकाया वसूली के लिए पहुंची थी. इसी दौरान एक बकायेदार ने बिल जमा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद विवाद बढ़ गया और स्थिति बेकाबू हो गई.

यह भी पढ़ें: घने कोहरे में जलाए फॉग लाइट, लिमिट स्पीड से... बांदा में बेटियों ने नुक्कड़ नाटक से जगाई सड़क सुरक्षा की अलख

बकाया बिल को लेकर शुरू हुआ विवाद

पैलानी क्षेत्र में तैनात बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर किशन कुमार ने बताया कि 19 दिसंबर को विभागीय टीम पिपरोदर गांव गई थी. वहां एक उपभोक्ता पर करीब 90 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था. योजना के तहत उसे 60 हजार रुपये की छूट दी गई और 30 हजार रुपये जमा करने को कहा गया.

Advertisement

इसी बात पर बकायेदार भड़क गया. उसने अपने पिता और परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर बिजली कर्मचारियों से गाली-गलौज शुरू कर दी. टीम ने जब नियमानुसार बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की तो आरोपी और उसके परिजन और उग्र हो गए.

लाठी-डंडों से हमला, मीटर और दस्तावेज तोड़े

जेई किशन कुमार के अनुसार, आरोपियों ने लाठी-डंडे उठा लिए और बिजली टीम पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे. कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से दौड़ाया गया. इस दौरान बिजली मीटर को तार समेत उखाड़कर तोड़ दिया गया और सरकारी दस्तावेज व फाइलें भी फाड़ दी गईं.

देखें वीडियो...

हालात इतने बिगड़ गए कि बिजली विभाग की टीम को किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रामीण अभद्रता कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं.

पुलिस में केस दर्ज, आरोपियों की तलाश

घटना की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई. इसके बाद जेई किशन कुमार की तहरीर पर पैलानी थाना में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पैलानी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के जेई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----