एटीएम में मदद के बहाने देखा पिन, कार्ड बदलकर खाते से उड़ाई रकम, दो शातिर ठग गिरफ्तार

यूपी के बांदा में पुलिस ने दो ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम में लोगों की मदद का झांसा देकर पहले तो कार्ड बदल लेते थे. इसके बाद उनके खातों से पैसे निकालकर रफूचक्कर हो जाते थे. पुलिस ने दोनों अंतरराज्यीय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

आरोपियों के कब्जे से कई एटीएम व कैश बरामद किया गया है. दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं. बांदा सहित आसपास के जिलों में बड़े क्राइम को अंजाम देते थे. इनके खिलाफ कई गंभीर केस भी दर्ज हैं. एसपी पलाश बंसल ने इनकी क्राइम कुंडली खंगालने के आदेश दिए हैं. साथ ही ऐसे लोगों से सतर्क व सुरक्षित रहने की अपील की है.

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि बांदा में एटीएम बदलकर लोगों के खातों से पैसा निकाला जा रहा है. इस पर एसपी ने दो टीमों को लगाया. पुलिस ने सर्विलांस और सूचना के आधार दो आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी एटीएम के पास लाइन में लगे लोगों की मदद के बहाने उनके एटीएम पिन की जानकारी कर लेते थे. इसके बाद उनका कार्ड बदलकर दूसरा एटीएम दे देते थे. बाद में उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे.

बीते दिनों आरोपियों ने बांदा में दो घटनाओं को अंजाम दिया है. दोनों आरोपियों के नाम राजू और अनिरुद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले हैं. इनके कब्जे से चोरी के 5 एटीएम, 32 हजार रुपये, एक मोबाइल बरामद हुआ है. आरोपी राजू के खिलाफ 5 केस चित्रकूट और भदोही में दर्ज हैं.

घटना को लेकर एएसपी ने क्या कहा?

ASP मेविस टॉक ने कहा कि कोतवाली में सूचना मिली कि कुछ लोग एटीएम में बुजुर्ग लोगों को मदद का झांसा देकर उनका कार्ड बदलकर पैसे निकाल लेते थे. सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज कर कोतवाली और एसओजी टीम को लगाया गया. टीमों ने दो अंतरराज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

