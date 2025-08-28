लखनऊ: ATM लुटेरों का भंडाफोड़, STF ने 39 एटीएम कार्ड समेत तीन बदमाशों को पकड़ा

लखनऊ में एसटीएफ ने एटीएम बूथों से ठगी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 27 अगस्त की रात करीब सवा नौ बजे मड़ियाव थाना क्षेत्र में की गई.

गिरफ्तार आरोपियों में प्रतापगढ़ के परवेज खान और साहिल के साथ प्रयागराज का मुक्तदीर शामिल है. एसटीएफ ने इनके पास से 39 एटीएम कार्ड, तीन मोबाइल और ₹6510 नकद बरामद किए हैं.

एटीएम बूथों में ठगी करने वाले तीन ठग गिरफ्तार

जांच में पता चला कि यह गैंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय था. ठगी का तरीका बेहद चालाकी भरा था. आरोपी एटीएम मशीन की कैश ट्रे में Fevikwik और डबल साइड टेप लगाकर नोट अटका देते थे. जब ग्राहक को लगता कि पैसा नहीं निकला तो वह वहां से चला जाता और आरोपी बाद में नोट निकाल लेते थे.

गैंग पासवर्ड झांककर और एटीएम कार्ड बदलकर भी ग्राहकों से पैसे चुराते थे. गिरोह के दो सदस्य परवेज और मुक्तदीर के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं.

ठगी का तरीका बेहद चालाकी भरा पुलिस भी हैरान

एसटीएफ टीम में निरीक्षक दिलीप तिवारी, उपनिरीक्षक विनोद सिंह और अन्य सदस्य शामिल थे. आरोपियों के खिलाफ मड़ियाव थाने में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



