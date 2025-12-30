scorecardresearch
 
रजिस्ट्री में रास्ता, मौके पर दीवार! जौनपुर के दबंग की लखनऊ में गुंडागर्दी पड़ी महंगी, इंस्पेक्टर की कुर्सी भी गई

लखनऊ की स्वस्तिका सिटी में आम रास्ता कब्जाने वाले जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह का साथ देना इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को भारी पड़ा. कमिश्नर ने कार्रवाई के बजाय कॉलोनीवासियों पर ही केस दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया और दबंग पक्ष पर एफआईआर के आदेश दिए.

लखनऊ की स्वस्तिका सिटी में बवाल के मामले में एक्शन (Photo- Screengrab)
लखनऊ की स्वस्तिका सिटी में बवाल के मामले में एक्शन (Photo- Screengrab)

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को अचानक पुलिस कमिश्नर ने लाइन हाजिर कर दिया. इंस्पेक्टर के हटने के पीछे चर्चा है कि जौनपुर के एक दबंग ब्लॉक प्रमुख पति के द्वारा कॉलोनी का रास्ता कब्जा करने में कार्रवाई के बजाय रास्ते पर बनी दीवार को गिराने वाले कॉलोनी वासियों पर ही उल्टे केस दर्ज करना वजह बनी है.

आपको बता दें कि सुल्तानपुर रोड पर बनी स्वस्तिका सिटी में ही कोडिन कफ सिरप मामले में जेल भेजे गए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी है. इसी स्वस्तिका सिटी के एक दूसरे हिस्से में तमाम अन्य कॉलोनीवासी भी रहते हैं. इसी में जौनपुर के महाराजगंज से ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह और उनके पति विनय सिंह का भी मकान है.

यह भी पढ़ें: आलीशान कोठी से लेकर धनंजय सिंह से करीबी तक...कौन है वो आलोक सिपाही, जिसे CM योगी ने बताया सपाई

बताया जा रहा है कि सोमवार को ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह अपने प्लॉट के दक्षिण में स्थित 20 फीट के आम रास्ते पर भी दीवार खड़ी कर कब्जा करने की कोशिश करने लगे. कॉलोनी के नक्शे में और विनय सिंह के प्लॉट की रजिस्ट्री में भी प्लॉट के दक्षिण में 20 फीट का रास्ता दर्शाया गया और वही रास्ता कॉलोनी के दूसरे लोगों के आने-जाने का भी रास्ता था जिस पर कॉलोनी वालों ने विरोध किया. 

कॉलोनी वाले विरोध करने पहुंचे तो आरोप है कि विनय सिंह अपने असलहाधारी साथियों के साथ कॉलोनी वालों को धमकाने लगे. कहा जा रहा है बहस बढ़ी तो कॉलोनी वालों ने रास्ते को बंद करने वाली दीवार गिरा दी. जिसके बाद कॉलोनी वाले सुशांत गोल्फ सिटी थाने पहुंचे तो थानेदार ने रास्ता कब्जा करने की कोशिश पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय उल्टे विनय सिंह की तहरीर पर कॉलोनी वालों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली.

मामला स्वस्तिका सिटी में रहने वाले आम लोगों के रोज आने जाने का था लिहाजा मंगलवार को सोशल मीडिया पर विनय सिंह की कॉलोनी वासियों से झड़प के वीडियो वायरल हो गए. मंगलवार को कॉलोनी वालों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की तो नक्शा और रजिस्ट्री के कागजात दिखाए गए. जिसके बाद पुलिस कमिश्नर लखनऊ अमरेंद्र सेंगर ने सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. वहीं कॉलोनी वालों की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: कोडीन कफ सिरप केस में यूपी STF का एक्शन, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार

चर्चा है कि जौनपुर के महाराजगंज से ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बेहद करीबी हैं. पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी स्वस्तिका सिटी के ही एक हिस्से में रहते हैं और धनंजय सिंह की कोठी के सामने ही कोडिन कफ सिरप तस्करी के आरोपी आलोक सिंह की भी कोठी है. फिलहाल सुल्तानपुर के अहमामऊ की स्वस्तिका सिटी चर्चा में है. सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर पर हुई कार्रवाई ने इस पूरे मामले को बढ़ा दिया है.

