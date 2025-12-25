बिजनौर में खूनी इश्क: पति था बाहर, प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बहू, तभी कमरे में पहुंच गई सास...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जैनब नाम की महिला ने प्रेमी मेहर अली के साथ मिलकर अपनी 65 वर्षीय सास शमीमा की गला दबाकर हत्या कर दी. यह वारदात 18 दिसंबर की रात को तब हुई जब सास ने बहू को उसके प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया था. राज खुलने और बेटे को सच्चाई बताने की धमकी से डरी बहू ने प्रेमी संग मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर शक होने पर बहू की तलाश शुरू की और बीते दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पति की गैर-मौजूदगी में बढ़ा इश्क

हसनपुर गांव निवासी शाहनवाज अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए दूसरे जनपद में नौकरी करता है. घर पर उसकी मां शमीमा और पत्नी जैनब अकेले रहते थे. पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जैनब के संबंध पड़ोस में रहने वाले मेहर अली से हो गए.

दोनों अक्सर मौका मिलते ही घर के अंदर मिलने लगते थे. घटना वाली रात यानी कि 18 दिसंबर की रात भी जब दोनों साथ थे, तभी सास शमीमा ने उन्हें देख लिया और विरोध शुरू कर दिया.

धमकी बनी मौत की वजह

जब सास ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, तो उसने साफ कह दिया कि वह अपने बेटे शाहनवाज को बहू की सारी करतूत बताएगी. जैनब ने अपनी सास को काफी मनाने की कोशिश की और मिन्नतें कीं कि वह किसी को कुछ न बताए, लेकिन शमीमा नहीं मानीं. बेइज्जती और राज खुलने के डर से खौफ में आई बहू ने अपने प्रेमी मेहर अली के साथ मिलकर सास का गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गए.

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

अगले दिन सुबह जब शमीमा का शव मिला, तो पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस का शक बहू पर गहरा गया. अफजलगढ़ सीओ आलोक कुमार के अनुसार, पूछताछ में जैनब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

