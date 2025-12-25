बहराइच में तेंदुआ और बाघ ने कई लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत

बहराइच जिले के नजदीकी गांवों में जंगल के जानवरों के हमले से हड़कंप मच गया है. वन विभाग के अनुसार, चनैनी गांव में एक तेंदुए ने दो लोगों को घायल कर दिया. घायल नागेश कश्यप (30) और धीराज यादव (50) को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है.

वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि तेंदुआ गांव में नजर आया और ग्रामीणों ने भागने की कोशिश की, तभी हमला हुआ. वन विभाग, पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की टीमें मौके पर पहुंचकर इलाके की चेकिंग कर रही हैं ताकि जानवरों को सुरक्षित जंगल में वापस भेजा जा सके. ग्रामीणों को बच्चों सहित घर के अंदर रहने और किसी भी भीड़ में न जाने की चेतावनी दी गई है.

पिछले दिन बाघ का हमला

यह घटना पिछले दिन हुई बाघ हमले के ठीक 24 घंटे बाद हुई. रुपैदेह के पास पचपाकरी गांव में बाघ ने तीन लोगों को घायल किया, जिनमें 10 वर्षीय लड़की संजना भी शामिल थी. लड़की खेतों की ओर जा रही थी कि तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया. आसपास के ग्रामीणों की आवाज सुनकर बाघ वहां से भाग गया.

अन्य घायल और बचाव प्रयास

हमले के दौरान 60 वर्षीय राधेमोहन और 20 वर्षीय अंकित वर्मा भी बाघ के हमले का शिकार हुए. सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं. वन विभाग ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और पगमार्क ट्रैकिंग के जरिए जानवरों को खोजने और जंगल में लौटाने का प्रयास कर रहा है.

वन विभाग की सलाह

वन विभाग ने ग्रामीणों से कहा है कि वे जंगल के जानवरों के पास न जाएं और तस्वीरें लेने की कोशिश न करें. ऐसे प्रयास अक्सर जानवरों को उत्तेजित कर सकते हैं. किसी भी संदिग्ध जानवर को देखकर तुरंत वन विभाग को सूचित करें और खुद कोई कार्रवाई करने की कोशिश न करें.

