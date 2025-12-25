scorecardresearch
 
पहले लड़की को मारी गोली, फिर ले ली खुद की भी जान... बागपत में एकतरफा प्यार में दो जिंदगियां खत्म

बागपत के महावतपुर बावली गांव में सतनाम ने अपनी गुड्डन नाम की लड़की को सरेआम गोली मार दी. इसके कुछ देर बाद उसने घर के आंगन में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मामला एकतरफा प्यार और जबरन संबंध के दबाव का बताया जा रहा है. पुलिस दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा रही है और जांच जारी है.

प्रेमी को गोली मारकर युवक ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)
बागपत जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया. गांव के बीचोंबीच एक युवक ने लड़की को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद फांसी लगा ली. मृतक युवक का नाम सतनाम था और लड़की का नाम गुड्डन. ग्रामीणों के अनुसार सतनाम कुछ दिन पहले गांव आया था. वह गुड्डन पर एकतरफा प्यार करता था और जबरन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था. 

घटना वाले दिन भी दोनों में कहासुनी हुई. गुस्से में आकर सतनाम ने तमंचा निकाला और गांव के बीच गोली चला दी. गोली लगते ही गुड्डन जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर पूरा गांव दहल उठा. लोग कुछ समझ पाते इससे पहले सतनाम वहां से भाग गया. कुछ देर बाद खबर आई कि सतनाम ने अपने घर के आंगन में पेड़ पर फांसी लगा ली है.

एकतरफा प्रेम प्रसंग में हत्या और आत्महत्या

बताया जा रहा है कि घटना के समय उसका परिवार मजदूरी पर गया हुआ था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल से तमंचा भी बरामद किया गया. शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. पुलिस हथियार के स्रोत और घटना से पहले की बातचीत की जांच कर रही है. ग्रामीण अजय सिंह ने बताया कि सतनाम दिन पहले गांव आया था. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वह लड़की पर जबरन रिश्ता रखना चाहता था. लड़की ने विरोध किया तो गली में गोली मार दी और खुद फांसी लगा ली. एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने कहा कि युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली. दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और जांच चल रही है. इस घटना ने गांव में मातम फैला दिया है.
 

