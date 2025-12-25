पहले लड़की को मारी गोली, फिर ले ली खुद की भी जान... बागपत में एकतरफा प्यार में दो जिंदगियां खत्म

ये भी देखें

{ "ns": "yt", "el": "detailpage", "cpn": "6SIhkASI1CH2T49K", "ver": 2, "cmt": "0.324", "fmt": "398", "fs": "0", "rt": "3.152", "euri": "", "lact": 1, "cl": "845509917", "mos": 0, "state": "8", "volume": 100, "cbr": "Chrome", "cbrver": "143.0.0.0", "c": "WEB", "cver": "2.20251222.04.00", "cplayer": "UNIPLAYER", "cos": "Windows", "cosver": "10.0", "cplatform": "DESKTOP", "hl": "en_US", "cr": "IN", "len": "26.161", "fexp": "v1,23974157,30487,13204,36537,15271469,11684381,53408,9105,22730,2821,47714,58316,18644,77203,65,13917,26504,9252,3479,2519,10511,23206,10364,4815,2,54615,45,8206,2625,1904,12017,6109,9720,5385,20830,4229,4174,5162,3268,4289,12999,4729,1257,12260,4932,256,1734,560,11058,8085,137,6062,3610,5734,65,199,1779,5137,4268,310,409,4061,1903,160,2109,7135,7880,5865,75,6224,3412,370,4832,4668,1840,800,4,255,2,1620,4090,569,748,433,742,745,2597,512,413,1253,1308,1184,52,181,3518,109,172,374,2,2876,3166,71,1303,86,550,607,618,561,2451,273,50,2556", "afmt": "251", "muted": "0", "docid": "e7B7rf2ATKQ", "ei": "GSxNafuILpO13LUP1O2qiQg", "plid": "AAZGxc4sxkaB09KR", "referrer": "https://www.google.com/", "sdetail": "p:www.google.com/", "sourceid": "r", "of": "Nt-aHfL6qrB3xx8UCV5UIQ", "vm": "CAEQARgEOjJBSHFpSlRKeUM0MVpUOTJ3MmVwd0ctQXRiajJnX25FY1Vtb09FSVJqenhTa0xqV3A1QWJbQUJFVEpNbWMyT0J4MURncXFzMlpzRi1RREpJekpYbWlja0ZfMWVDWkxYYWpkRG5TMmpUQnludXd6NjRGS1h3M3JqaWVLTWRnWloxSGcwOGQyRGhySlc0bTZMVQ", "vct": "0.324", "vd": "26.161", "vpl": "0.000-0.324", "vbu": "0.000-20.001", "vbs": "0.000-26.161", "vpa": "0", "vsk": "0", "ven": "0", "vpr": "1", "vrs": "4", "vns": "2", "vec": "null", "vemsg": "", "vvol": "1", "vdom": "1", "vsrc": "1", "vw": "1122", "vh": "631", "dvf": 0, "tvf": 12, "lct": "0.057", "lsk": false, "lmf": false, "lbw": "15453325.657", "lhd": "0.053", "lst": "31.779", "laa": "itag_251_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_1_range_198962-266614_time_14.9-20.0_off_65536_len_67653_end_1", "lva": "itag_398_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_4_range_1815162-2176994_time_16.8-20.4_off_0_len_361833_end_1", "lar": "itag_251_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_1_range_198962-266614_time_14.9-20.0_off_65536_len_67653_end_1", "lvr": "itag_398_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_4_range_1815162-2176994_time_16.8-20.4_off_0_len_361833_end_1", "laq": "0", "lvq": "0", "lab": "0.000-20.001", "lvb": "0.000-20.400", "ismb": 9110000, "leader": 1, "relative_loudness": "-2.940", "optimal_format": "720p", "user_qual": 0, "release_version": "youtube.player.web_20251216_21_RC00", "debug_videoId": "e7B7rf2ATKQ", "0sz": "false", "op": "", "yof": "false", "dis": "", "gpu": "ANGLE_(Microsoft,_Microsoft_Basic_Render_Driver_(0x0000008C)_Direct3D11_vs_5_0_ps_5_0,_D3D11)", "ps": "desktop-polymer", "js": "/s/player/50cc0679/player_es6.vflset/en_US/base.js", "debug_playbackQuality": "hd720", "debug_date": "Thu Dec 25 2025 17:50:46 GMT+0530 (India Standard Time)", "origin": "https://www.youtube.com", "timestamp": 1766665246451 }