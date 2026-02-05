scorecardresearch
 
गले पर रखी बंदूक... फिर बोला- 'प्रधानी लड़ रहा हूं वोट मुझे दो', VIDEO हुआ वायरल

बागपत में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है. इंस्टाग्राम रील में एक युवक प्रधानी चुनाव के नाम पर दूसरे शख्स के गले पर बंदूक रखकर वोट देने की धमकी देता दिख रहा है. भले ही वीडियो रील लाइफ का हो, लेकिन खुलेआम हथियार लहराना युवक को कानूनी मुसीबत में डाल गया है.

गले पर बंदूक रखकर बनाई रील (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में एक युवक फिल्मी अंदाज में दूसरे शख्स के गले पर बंदूक रखे नजर आता है और प्रधानी चुनाव में वोट देने की धमकी देता सुनाई देता है. युवक कहता है, 'मैं प्रधानी लड़ रहा हूं, मुझे वोट चाहिए… वोट नहीं मिली तो दूसरी तरह से ले लूंगा.'

हालांकि यह वीडियो किसी असली घटना का नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम के लिए बनाई गई एक रील है, लेकिन इसमें जिस तरह खुलेआम हथियार का प्रदर्शन किया गया है, उसने पुलिस को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है. बताया जा रहा है कि वीडियो सचिन जांगड़ा नाम के युवक ने सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होने और लाइक-फॉलोअर्स बढ़ाने के मकसद से बनाया था.

रील अपलोड होते ही यह तेजी से वायरल हो गई. इसी दौरान एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को एक्स  पर टैग करते हुए बागपत पुलिस से कार्रवाई की मांग कर दी. इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भले ही वीडियो रील के लिए बनाया गया हो, लेकिन हथियार का खुलेआम प्रदर्शन कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रही बंदूक असली है या नकली, इसकी भी जांच की जा रही है. अगर हथियार असली पाया गया तो आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव से पहले इस तरह के डराने-धमकाने वाले वीडियो समाज में गलत संदेश देते हैं और इन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

खास बात यह है कि गांव की प्रधानी के चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश युवक को भारी पड़ती नजर आ रही है. जो रील वायरल होकर उसे पहचान दिलाने के लिए बनाई गई थी, वही अब उसके लिए कानूनी पचड़े का कारण बन गई है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में कानून हाथ में न लें और इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री बनाने से बचें.

