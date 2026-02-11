scorecardresearch
 
गर्भवती को पीटकर दबंगों ने उजाड़ी कोख…,भ्रूण लेकर SP ऑफिस पहुंचा परिवार

बागपत में एक परिवार मरा हुआ भ्रूण लेकर  एसपी ऑफिस पहुंचा और आरोप लगाया कि दबंगों की मारपीट ने उनकी अजन्मी संतान की जिंदगी छीन ली.शख्स ने बताया कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की जिससे उसकी अजन्मी संतान की मौत हो गई.

भ्रूण लेकर SP ऑफिस पहुंचा परिवार (Photo: itg )
उत्तर प्रदेश के बागपत में इंसाफ की दहलीज पर दर्द का ऐसा मंजर दिखा कि हर आंख नम हो गई. यहां एक परिवार मरा हुआ भ्रूण हाथों में लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और आरोप लगाया कि दबंगों की मारपीट ने उनकी अजन्मी संतान की जिंदगी छीन ली. आरोप है कि दबंग पहले घर मे घुसे, अभद्रता की और इसके बाद गर्भवती महिला के पेट मे लात मारी और उसकी कोख उजड़ गई.

दरअसल मामला थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के गांव बिलौचपुरा का है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक उनके मकान में घुस आए और घर की महिलाओं से अभद्रता करने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान उन्होंने घर की एक गर्भवती महिला को पेट में लात मार दी जिससे उसका गर्भपात हो गया.

महिला के पति के मुताबिक कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पुरानी रंजिश का नतीजा है. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले महिला के पति का गांव के ही सुल्तान नाम के व्यक्ति से गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था.  उसी रंजिश में यह हमला किया गया और एक अजन्मी जान चली गई. घटना से आहत परिवार मरे हुए भ्रूण को लेकर सीधे बागपत एसपी कार्यालय पहुंच गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई. 

इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए.उधर थाना सिंघावली अहीर के क्राइम इंस्पेक्टर ने आज तक को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि मामले में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

