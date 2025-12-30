scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुकून से चाहिए बांके बिहारी के दर्शन? तो नए साल पर वृंदावन जाने की गलती न करें

मंदिर समिति ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों को वहां पहुंचकर घंटों लाइन में खड़े होने या परेशान होने की नौबत न आए. मंदिर प्रशासन ने बाहरी लोगों से अपील की है कि वे भीड़ का अंदाजा लगाकर ही घर से निकलें. 

Advertisement
X
नए साल पर वृंदावन जाने से बचें (Photo: Pixabay)
नए साल पर वृंदावन जाने से बचें (Photo: Pixabay)

अगर आप नए साल की छुट्टियों में परिवार के साथ वृंदावन जाने और बांके बिहारी जी के दर्शन करने की सोच रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग पर एक बार फिर विचार कर लें. इस बार नए साल पर वृंदावन जाना आपके लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है. बांके बिहारी मंदिर प्रशासन और मैनेजमेंट कमेटी ने साफ तौर पर कहा है कि 29 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है. ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गुजारिश की है कि वे इस दौरान अपनी यात्रा टाल दें, क्योंकि भारी भीड़ की वजह से दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सुरक्षा को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं.

दरअसल, नए साल के मौके पर देशभर से लाखों लोग एक साथ मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं, जिससे वहां की व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस साल तो स्थिति यह है कि नए साल से पहले ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है और गलियों में अभी से काफी भीड़ दिख रही है. 

यह भी पढ़ें: ठंड और कोहरे की मार... नए साल पर अयोध्या जाने से पहले जान लीजिए वहां का हाल

सम्बंधित ख़बरें

नए साल पर वाराणसी जाने से पहले जान लें जरूरी बातें
नए साल से पहले 'हाउसफुल' हुई काशी, जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी एडवाइजरी
ट्रेन, हवाई जहाज या सड़क मार्ग, कैसे पहुंचें सबरीमाला? जानिए यात्रा के लिए जरूरी टिप्स
Sunny Leone recalls how Bollywood actors supported her.
मथुरा में नए साल पर सनी लियोन के प्रोग्राम पर बवाल, भड़के साधु-संत, दी आंदोलन की चेतावनी
Travel Advisory 2026: वृंदावन से अयोध्या तक भारी भीड़!
वृंदावन के लिए एडवाइजरी, खाटू श्याम से अयोध्या तक भीड़...बिगड़ सकता है नए साल का प्लान

बदली हुई व्यवस्था और यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश

भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार मंदिर में आने और बाहर जाने के रास्तों में बदलाव किया है. मंदिर में घुसने के लिए अलग रास्ता होगा और बाहर निकलने के लिए अलग, ताकि लोग आपस में न टकराएं और कोई हादसा न हो. भीड़ इतनी ज्यादा होने की उम्मीद है कि प्रशासन को कई जगह बैरिकेड्स लगाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से भक्तों को काफी पैदल चलना पड़ेगा. अगर आप इस दौरान वहां जाते हैं, तो आपको कड़ाके की ठंड और घंटों की लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफी थका देने वाला होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नए साल से पहले 'हाउसफुल' हुई काशी, जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी एडवाइजरी

मंदिर समिति ने एक और जरूरी सलाह दी है कि अगर आप किसी वजह से इन दिनों वृंदावन आ ही रहे हैं, तो अपने साथ कोई भी बड़ा बैग या कीमती सामान जैसे सोने-चांदी के गहने लेकर न आएं. इतनी भीड़ में सामान की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और चोरी होने का डर भी रहता है. साथ ही, मंदिर के अंदर भारी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आपकी परेशानी और बढ़ सकती है. इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कम से कम सामान लेकर ही मंदिर की ओर बढ़ें और सुरक्षाकर्मियों की बातों का पालन करें.

कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप सुकून और शांति से दर्शन करना चाहते हैं, तो नए साल की इन छुट्टियों के बीत जाने का इंतजार करें. जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, तब आप आराम से मंदिर जा पाएंगे और आपको रहने या आने-जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. अपनी श्रद्धा और भक्ति का सही आनंद लेने के लिए कुछ दिन रुकना ही समझदारी भरा फैसला है.

यह भी पढ़ें: नए साल पर कश्मीर जा रहे हैं? कड़ाके की ठंड और भीड़ आपका प्लान न बिगाड़ दे!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement