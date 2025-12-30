सुकून से चाहिए बांके बिहारी के दर्शन? तो नए साल पर वृंदावन जाने की गलती न करें

अगर आप नए साल की छुट्टियों में परिवार के साथ वृंदावन जाने और बांके बिहारी जी के दर्शन करने की सोच रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग पर एक बार फिर विचार कर लें. इस बार नए साल पर वृंदावन जाना आपके लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है. बांके बिहारी मंदिर प्रशासन और मैनेजमेंट कमेटी ने साफ तौर पर कहा है कि 29 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है. ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गुजारिश की है कि वे इस दौरान अपनी यात्रा टाल दें, क्योंकि भारी भीड़ की वजह से दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सुरक्षा को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं.

दरअसल, नए साल के मौके पर देशभर से लाखों लोग एक साथ मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं, जिससे वहां की व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस साल तो स्थिति यह है कि नए साल से पहले ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है और गलियों में अभी से काफी भीड़ दिख रही है.

बदली हुई व्यवस्था और यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश

भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार मंदिर में आने और बाहर जाने के रास्तों में बदलाव किया है. मंदिर में घुसने के लिए अलग रास्ता होगा और बाहर निकलने के लिए अलग, ताकि लोग आपस में न टकराएं और कोई हादसा न हो. भीड़ इतनी ज्यादा होने की उम्मीद है कि प्रशासन को कई जगह बैरिकेड्स लगाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से भक्तों को काफी पैदल चलना पड़ेगा. अगर आप इस दौरान वहां जाते हैं, तो आपको कड़ाके की ठंड और घंटों की लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफी थका देने वाला होगा.

मंदिर समिति ने एक और जरूरी सलाह दी है कि अगर आप किसी वजह से इन दिनों वृंदावन आ ही रहे हैं, तो अपने साथ कोई भी बड़ा बैग या कीमती सामान जैसे सोने-चांदी के गहने लेकर न आएं. इतनी भीड़ में सामान की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और चोरी होने का डर भी रहता है. साथ ही, मंदिर के अंदर भारी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आपकी परेशानी और बढ़ सकती है. इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कम से कम सामान लेकर ही मंदिर की ओर बढ़ें और सुरक्षाकर्मियों की बातों का पालन करें.

कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप सुकून और शांति से दर्शन करना चाहते हैं, तो नए साल की इन छुट्टियों के बीत जाने का इंतजार करें. जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, तब आप आराम से मंदिर जा पाएंगे और आपको रहने या आने-जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. अपनी श्रद्धा और भक्ति का सही आनंद लेने के लिए कुछ दिन रुकना ही समझदारी भरा फैसला है.

