नागिन बनने की अफवाह उड़ाकर प्रेमी के साथ भागी, बिस्तर पर छोड़ गई सांप की केंचुल, चूड़ी और सिंदूर

यूपी के औरैया जिले से सामने आया यह मामला किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा नाटक निकला, जिसने पूरे गांव को कुछ घंटों के लिए दहशत और भ्रम में डाल दिया. फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती ने घर से फरार होने से पहले ऐसा सीन रचा कि परिजन ही नहीं, बल्कि पूरा इलाका सन्न रह गया. युवती अपने प्रेमी के साथ घर से निकल गई, लेकिन जाते-जाते पीछे बिस्तर पर छोड़ गई सांप की केंचुल, चूड़ियां और सिंदूर, जिससे यह अफवाह फैल गई कि वह इंसान नहीं, बल्कि ‘नागिन’ बन गई है.

घटना उस समय सामने आई जब लड़की सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली. परिजनों को शक हुआ तो वे उसके कमरे में पहुंचे. जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. बिस्तर पर कपड़ों में लिपटी करीब पांच फीट लंबी सांप की केंचुल रखी थी. पास में चूड़ियां और सिंदूर भी पड़ा हुआ था. लड़की कमरे में मौजूद नहीं थी. कुछ ही देर में यह खबर गांव में फैल गई. जिसने भी यह दृश्य सुना या देखा, वह दंग रह गया. गांव में चर्चा शुरू हो गई कि युवती किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी थी, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वह नागिन बन गई और इंसानी रूप छोड़कर चली गई.

अफवाह ने पकड़ा जोर, गांव में मचा हड़कंप

देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई. कुछ लोग डर के मारे युवती के घर के पास जाने से बचने लगे. महिलाएं घरों में पूजा-पाठ करने लगीं. बच्चे सहमे हुए थे. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है अंधविश्वास, चमत्कार या कोई अनहोनी. हालात बिगड़ते देख परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फफूंद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस पहुंची तो खुलने लगा राज

पुलिस ने सबसे पहले कमरे की जांच की. बिस्तर पर रखी केंचुल, कपड़े और बाकी सामान को देखा गया. शुरुआती तौर पर पुलिस भी सतर्क हो गई, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलने लगीं. पुलिस को युवती के कमरे से कोई संघर्ष या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले. घर के बाहर भी कुछ संदिग्ध नहीं था. इसके बाद पुलिस ने युवती के मोबाइल की जानकारी जुटाई और सर्विलांस पर लगाया.

प्रेम प्रसंग का एंगल आया सामने

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों काफी समय से संपर्क में थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था. इसी वजह से दोनों घर से भागने का रास्ता तलाश रहे थे. पुलिस के अनुसार, युवती ने जानबूझकर यह पूरा फिल्मी ड्रामा रचा, ताकि उसके अचानक गायब होने पर कोई सीधा शक न करे और मामला रहस्यमयी बन जाए. युवती ने पहले से सांप की केंचुल जुटाई, उसे कपड़ों में लपेटा और अपने बिस्तर पर सजा दिया. साथ ही चूड़ियां और सिंदूर भी छोड़ दिया, ताकि देखने वालों को लगे कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं है.

डर और अंधविश्वास का फायदा

कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी अंधविश्वास तेजी से फैलता है. युवती ने इसी मानसिकता का फायदा उठाया. पुलिस मानती है कि उसे अंदाजा था कि सांप की केंचुल देखकर लोग तरह-तरह की कहानियां गढ़ेंगे और असली सवाल—वह कहां गई—पीछे छूट जाएगा. सुबह जब परिजनों और ग्रामीणों ने केंचुल देखी, तो कुछ ही मिनटों में ‘नागिन बनने’ की अफवाह फैल गई. इसी बीच युवती अपने प्रेमी के साथ गांव से काफी दूर निकल चुकी थी.

परिजनों की चुप्पी और फिर तहरीर

पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद परिजन पहले कुछ भी कहने से बचते रहे. शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटी के इस कदम को कैसे बताया जाए. बाद में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब परिजनों ने युवती के प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार की. इसके बाद युवती के परिजनों ने थाने में बेटी के गायब होने की तहरीर दी. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नागिन बनने की अफवाह पूरी तरह निराधार

फफूंद थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि यह पूरा मामला किसी रहस्यमयी घटना का नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा फिल्मी ड्रामा है. युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया गया है और उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है. थाना प्रभारी के मुताबिक, “युवती जानबूझकर यह सब करके गई है. जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा. गांव में फैली नागिन बनने की अफवाह पूरी तरह निराधार है.

