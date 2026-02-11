लड़की नागिन बन गई... चारपाई पर मिली सांप की केंचुली, जांच में खुला राज, औरैया की अजीबोगरीब कहानी

उत्तर प्रदेश के औरैया के एक गांव में ऐसी कहानी सामने आई, जिसने सनसनी फैला दी. एक लड़की अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब थी. उसकी चारपाई पर सांप की केंचुली कपड़ों में लिपटी मिली. बस फिर क्या था... गांव में चर्चा फैल गई कि लड़की नागिन बन गई और कहीं चली गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लोग तरह-तरह की कहानियां जोड़ने लगे. जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस कहानी के पीछे का असली सच सामने आ गया.

मामला औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 20 साल से अधिक उम्र की एक लड़की सुबह घर में नहीं मिली. परिजन जब उसके कमरे तक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. चारपाई पर कपड़ों में लिपटी करीब पांच फीट लंबी सांप की केंचुली थी. कमरे में युवती का कोई पता नहीं था. यह दृश्य इतना अजीब था कि परिवार घबरा गया.

कुछ ही देर में बात पूरे गांव में फैल गई. किसी ने कहा कोई रहस्यमयी घटना हुई है, तो कुछ ने कई तरह की कहानी से जोड़ दिया. गांव में 'लड़की नागिन बन गई' जैसी बातें होने लगीं. मौके के वीडियो भी बन गए और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. डर, जिज्ञासा और अफवाह... तीनों ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया.

घबराए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. डायल 112 की टीम और फफूंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती पूछताछ में परिवार भी साफ-साफ कुछ नहीं बता पा रहा था. पुलिस ने कमरे का जायजा लिया. केंचुली को कब्जे में लिया और पूरे घटनाक्रम को सामान्य गुमशुदगी की बजाय संदिग्ध मानकर जांच शुरू की.

जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलने लगीं. पुलिस ने लड़की का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया और कॉल डिटेल खंगाली. इसी दौरान एक युवक से लगातार संपर्क के संकेत मिले. जांच में सामने आया कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार उसकी शादी कहीं और तय करने की तैयारी में था.

पूरी कहानी को लेकर पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, लड़की ने घर से निकलने से पहले पूरा 'फिल्मी प्लान' तैयार किया. उसने सांप की केंचुली का इंतजाम किया, उसे कपड़ों में लपेटकर अपनी चारपाई पर रख दिया, ताकि मामला रहस्यमय लगे और लोगों का ध्यान असली वजह से हट जाए. यही मकसद था. इसके बाद वह चुपचाप घर से निकल गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.

थाना प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सुनियोजित ड्रामे का है. लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से घर से गई प्रतीत होती है. परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम लोकेशन ट्रेस कर रही है और दोनों की तलाश जारी है.

गांव में सुबह तक जो 'नागिन' वाली कहानी सुर्खियों में थी, वह शाम तक प्रेम प्रसंग में भागने की सच्चाई में बदल गई. अफवाहें थम गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा, जहां गुमशुदगी को छिपाने के लिए इस तरह का नाटकीय तरीका अपनाया गया हो. फिलहाल पुलिस की कई टीमें युवती और उसके साथी की तलाश में जुटी हैं.

