scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़की नागिन बन गई... चारपाई पर मिली सांप की केंचुली, जांच में खुला राज, औरैया की अजीबोगरीब कहानी

उत्तर प्रदेश के औरैया की ये कहानी हैरान कर देने वाली है. एक लड़की रात को अपने कमरे में सो जाती है, लेकिन सुबह उसके बिस्तर पर सांप की केंचुली मिलती है और लड़की के कपड़े... अफवाह फैलती है कि लड़की नागिन बन गई. खबर मिलते ही पुलिस गांव पहुंचती है, तफ्तीश शुरू होती है तो पूरी कहानी सामने आ जाती है.

Advertisement
X
लड़की जिस बिस्तर पर सोई थी, वहां मिली सांप की केंचुली. (Photo: Screengrab)
लड़की जिस बिस्तर पर सोई थी, वहां मिली सांप की केंचुली. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के औरैया के एक गांव में ऐसी कहानी सामने आई, जिसने सनसनी फैला दी. एक लड़की अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब थी. उसकी चारपाई पर सांप की केंचुली कपड़ों में लिपटी मिली. बस फिर क्या था... गांव में चर्चा फैल गई कि लड़की नागिन बन गई और कहीं चली गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लोग तरह-तरह की कहानियां जोड़ने लगे. जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस कहानी के पीछे का असली सच सामने आ गया.

मामला औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 20 साल से अधिक उम्र की एक लड़की सुबह घर में नहीं मिली. परिजन जब उसके कमरे तक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. चारपाई पर कपड़ों में लिपटी करीब पांच फीट लंबी सांप की केंचुली थी. कमरे में युवती का कोई पता नहीं था. यह दृश्य इतना अजीब था कि परिवार घबरा गया.

auraiya girl rumor snake skin found on bed investigation revealed truth

सम्बंधित ख़बरें

प्रेमी और प्रेमिका.
शादी के 10वें दिन दुल्हन प्रेमी संग फरार, थाने में पंचायत के बाद पति ने खुद किया विदा
तीन महीने का इंस्टाग्राम इश्क भारी पड़ा सात फेरे पर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
इंस्टाग्राम इश्क! एक बच्चे की मां पति को छोड़ प्रेमी संग फरार, थाने में भी नहीं बदला फैसला
शादी की फोटो.(Photo: Govind Kumar/ITG)
सात जन्मों का वादा टूटा आठवें दिन... दुल्हन प्रेमी संग फरार, पति दर-दर भटक रहा
52-year-old woman insists on living with her lover (PHOTO- ITG)
9 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार, 20 साल छोटे प्रेमी संग फरार
प्रेमी के साथ फरार हुई महिला. (Photo: Representational)
पांच बच्चों की मां प्रेमी संग फरार... बड़ी बेटी की शादी हो चुकी और दूसरी की शादी तय

कुछ ही देर में बात पूरे गांव में फैल गई. किसी ने कहा कोई रहस्यमयी घटना हुई है, तो कुछ ने कई तरह की कहानी से जोड़ दिया. गांव में 'लड़की नागिन बन गई' जैसी बातें होने लगीं. मौके के वीडियो भी बन गए और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. डर, जिज्ञासा और अफवाह... तीनों ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया.

यह भी पढ़ें: 9 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार, 20 साल छोटे प्रेमी संग फरार, पुलिस ने पकड़ा तो पति से कही ये बात

Advertisement

घबराए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. डायल 112 की टीम और फफूंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती पूछताछ में परिवार भी साफ-साफ कुछ नहीं बता पा रहा था. पुलिस ने कमरे का जायजा लिया. केंचुली को कब्जे में लिया और पूरे घटनाक्रम को सामान्य गुमशुदगी की बजाय संदिग्ध मानकर जांच शुरू की.

जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलने लगीं. पुलिस ने लड़की का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया और कॉल डिटेल खंगाली. इसी दौरान एक युवक से लगातार संपर्क के संकेत मिले. जांच में सामने आया कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार उसकी शादी कहीं और तय करने की तैयारी में था.

auraiya girl rumor snake skin found on bed investigation revealed truth

पूरी कहानी को लेकर पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, लड़की ने घर से निकलने से पहले पूरा 'फिल्मी प्लान' तैयार किया. उसने सांप की केंचुली का इंतजाम किया, उसे कपड़ों में लपेटकर अपनी चारपाई पर रख दिया, ताकि मामला रहस्यमय लगे और लोगों का ध्यान असली वजह से हट जाए. यही मकसद था. इसके बाद वह चुपचाप घर से निकल गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.

थाना प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सुनियोजित ड्रामे का है. लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से घर से गई प्रतीत होती है. परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम लोकेशन ट्रेस कर रही है और दोनों की तलाश जारी है.

Advertisement

गांव में सुबह तक जो 'नागिन' वाली कहानी सुर्खियों में थी, वह शाम तक प्रेम प्रसंग में भागने की सच्चाई में बदल गई. अफवाहें थम गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा, जहां गुमशुदगी को छिपाने के लिए इस तरह का नाटकीय तरीका अपनाया गया हो. फिलहाल पुलिस की कई टीमें युवती और उसके साथी की तलाश में जुटी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement