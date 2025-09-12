9 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार, 20 साल छोटे प्रेमी संग फरार, पुलिस ने पकड़ा तो पति से कही ये बात

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 52 वर्षीय महिला, जो नौ बच्चों की मां है, अपने पति और परिवार को छोड़कर 32 साल के युवक के साथ फरार हो गई. महिला अपने साथ न केवल 10 साल की बेटी को ले गई, बल्कि घर में रखे लाखों के जेवरात, नकदी और जमीन के कागजात भी उठा ले गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
32 साल का रिश्ता टूटा
यह मामला उसहैत थाना क्षेत्र के खेड़ा जलालपुर गांव का है. महिला नीलम के पति ओमपाल ने बताया कि उनकी शादी को 32 साल हो चुके हैं. दंपती के कुल नौ बच्चे हैं- जिनमें 5 बेटियां और 4 बेटे शामिल हैं. एक बेटे की 21 साल की उम्र में बीमारी से मौत हो चुकी है. तीन बेटियों और एक बेटे की शादी भी हो चुकी है और उनके अपने-अपने बच्चे भी हैं.
नीलम के पति ने रोते हुए कहा- "32 साल की गृहस्थी उजड़ गई. मैंने परिवार को पालने के लिए मेहनत-मजदूरी की, बच्चों को बड़ा किया और पत्नी के नाम चार बीघा जमीन तक खरीदी. लेकिन उसने सब छोड़ दिया और रिश्ता तोड़ दिया."
गहने-नकदी और जमीन के कागजात भी ले गई
पति ने आरोप लगाया कि महिला अपने साथ लगभग 4 लाख रुपये के गहने, 50 हजार रुपये नकद और जमीन के कागजात भी ले गई है. नकद रकम फसल बेचने के बाद घर में रखी हुई थी. ओमपाल ने बताया कि उसका सबसे बड़ा बेटा कौशल (30) है, दूसरा बेटा नीरज (28) था- जिसने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी. इसके अलावा प्रीति (25), गौरव (22), शिवानी (19), श्यामसुंदर (16), अखिलेश (12) और सबसे छोटी बेटी अंजलि (10) है. इनमें तीन बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी है. सबसे छोटी बेटी को पत्नी साथ ले गई है.
अफेयर की पहले से जानकारी थी
पति का कहना है कि मैं दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता था. घर आना-जाना कम रहता था. गांव में पत्नी अपनी बच्चों के साथ मिलकर खेती का काम देखती थी. हमारे 9 बच्चे थे. एक लड़का 21 साल की उम्र में बीमारी के चलते खत्म हो गया. इसके बाद लड़कियों की शादी की. आज उनके भी बच्चे हैं. हमारा घर परिवार सब सही चल रहा था. कुछ टाइम से पत्नी को फोन पर किसी से बातें करते देख रहा था. जब उससे पूछा कि किससे बात करती हो, मत किया करो इतना बात, तो उसने टाल दिया. देखें वीडियो-
बकौल पति- मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला. जब पत्नी चली गई तब मुझे साजिश का पता चला कि उसका अफेयर गांव के ही एक शख्स पप्पू यादव से चल रहा था. हैरानी तब हुई जब पत्नी को पुलिस ढूंढ कर लाई तो मैंने दरोगा से कहा कि 5 मिनट हमारी बात करवा दीजिए. मैंने उससे कहा कि जो हो गया उसको खत्म करो, घर वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानी. अब मैं उससे अपनी बेटी और सामान-पैसा वापस लेना चाहता हूं. जो महिला इस उम्र में घर से भागी है, उसके चाल-चलन से मेरी बेटी पर गलत असर पड़ेगा.
महिला करीब 20 दिनों से थी लापता, मिली तो ये बोली
जानकारी के मुताबिक, महिला करीब 20 दिनों से लापता थी. इस बीच परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने तलाश शुरू की और आखिरकार महिला और उसके प्रेमी को कासगंज जिले के बाहेड़िया गांव से बरामद किया. पुलिस ने बताया कि महिला का प्रेमी पप्पू यादव पुत्र लोचन मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है.
बरामदगी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. वहां महिला ने अपने पति और बच्चों के पास वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से पप्पू के साथ ही रहना चाहती है. साथ ही उसने अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ रखने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
फिलहाल, महिला का यह फैसला परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है. पति और बच्चे अब भी इस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. गांव और आसपास के इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.