scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1000 रुपये में 10 मिनट का न्यूड वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग और जबरन तीसरी शादी, कैश-जूलरी लेकर फुर्र हुई दुल्हन

सोशल मीडिया के ज़रिये शुरू हुआ एक रिश्ता आंध्र प्रदेश के युवक के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी ठगी बन गया. ट्विटर पर फेस कवर न्यूड वीडियो दिखाने के बहाने शुरू हुई बातचीत ब्लैकमेलिंग, लाखों की उगाही और फिर जबरन शादी तक पहुंची. शादी के बाद युवती कैश और गहने लेकर फरार हो गई. अब पीड़ित न्याय की आस में देवरिया पुलिस के चक्कर लगा रहा है.

Advertisement
X
गहने और पैसे लेकर भागी लुटेरी दुल्हन (Photo: Screengrab)
गहने और पैसे लेकर भागी लुटेरी दुल्हन (Photo: Screengrab)

सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर अपराधों का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आंध्र प्रदेश के एक युवक को न्यूड वीडियो के जाल में फंसाकर न सिर्फ लाखों रुपये की ठगी की गई, बल्कि जबरन शादी कर अंत में धोखा देकर फरार भी हो गई.

पीड़ित युवक की पहचान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के भरत कुमार के रूप में हुई है. 27 साल का भरत एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है. भरत कुमार ने बताया कि साल 2019 में उन्हें एक्स (पहले ट्विटर) पर एक युवती का मैसेज आया, जिसमें उसने मजबूरी का हवाला देते हुए न्यूड वीडियो दिखाने की पेशकश की. एक हजार रुपये में दस मिनट का वीडियो देखने का लालच दिया गया.

न्यूड वीडियो के बहाने ब्लैकमेलिंग की शुरुआत

सम्बंधित ख़बरें

महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोप में सिपाही निलंबित, विभागीय जांच शुरू
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Screengrab)
'प्रशासन ने हत्यारों को गोली नहीं मारी तो...', भाई की हत्या पर बहन का फूटा गुस्सा
दोस्त ने ही कर दी युवक की ईंट से पीट-पीटकर हत्या
युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: Screengrab)
बलिया में दिनदहाड़े बीच सड़क पर आयुष यादव की हत्या, घर से बाजार तक पीछाकर बरसाई गोलियां
police team
घर से अचानक गायब हुआ 3 साल का मासूम, पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का मामला

भरत कुमार बहकावे में आ गया और Telegram पर फेस कवर न्यूड वीडियो देखने लगा. इसी दौरान युवती ने स्क्रीनशॉट लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे लाखों रुपये ऐंठ लिए.

ब्लैकमेलिंग के दबाव में युवती ने शादी की शर्त रख दी. 2021 में दोनों की लखनऊ और गोरखपुर में मुलाकात हुई. बाद में 2023 में युवती हैदराबाद पहुंची और आत्महत्या की धमकी देकर शादी के लिए मजबूर किया. मार्च 2025 में दोनों ने मंदिर में शादी की और कोर्ट मैरिज कर विवाह को रजिस्टर कराया.

Advertisement

शादी का दबाव और ठगी की साजिश

शादी के करीब दो महीने बाद ही युवती का असली चेहरा सामने आने लगा. वह किसी अन्य युवक से फोन पर बात करने लगी और 40 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए. पूछताछ में पता चला कि वह युवक उसका दूसरा पति था और पीड़ित के साथ यह उसकी तीसरी शादी थी.

कैश-जेवर लेकर फरार ‘लुटेरी दुल्हन’

इसके बाद युवती चार लाख रुपये नकद और जेवर लेकर फरार होकर देवरिया पहुंच गई. पीड़ित जब न्याय की उम्मीद लेकर देवरिया पुलिस के पास पहुंचा तो एडिशनल एसपी ने घटना और शादी आंध्र प्रदेश में होने का हवाला देते हुए वहीं केस दर्ज कराने की सलाह दी. हालांकि महिला थाना पुलिस ने पीड़ित का प्रार्थना पत्र ले लिया है.

पीड़ित का आरोप है कि युवती का यही धंधा है, सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाना, शादी करना और फिर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठना. अब वह अपनी रकम और गहनों की वापसी के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement