गंगा की धार, दूल्हा नाव पर सवार, बिहार से बलिया लेकर पहुंचा बारात... बाढ़-बारिश के बीच हुई शादी, VIDEO VIRAL

यूपी के बलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बाढ़-बारिश के बीच एक बारात नाव से पहुंची. क्योंकि, इलाके में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं. इसलिए बरातियों ने नाव का सहारा लिया. ये बारात बिहार के एक गांव से आई थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार से एक बारात बाढ़ प्रभावित बलिया के गांव में नावों से पहुंची क्योंकि क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सारी सड़कें पानी में डूबी हुई थीं. बाराती कई सारी नावों में सवार होकर यहां पहुंचे थे. बाढ़ के बीच नावों से आए बारातियों को देखकर ग्रामीण हैरत में पड़ गए.

दरअसल, बिहार के बक्सर जिले के निवासी राजेश कुमार की बुधवार को बलिया के बेयासी गांव में शादी होनी थी. लेकिन जब समारोह की तैयारियां चल रही थीं, तभी यह इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया और बलिया जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए.

दुल्हन के पिता कमलेश राम ने कहा, "बाढ़ का साया शादी पर पड़ रहा था. मगर इसे रद्द करना कोई विकल्प नहीं था. इसलिए, हमने नाव से बारात ले जाने का फैसला किया."

बुधवार को, बारात गंगौली गांव में तटबंध के पास से रवाना हुई. पारंपरिक पोशाक पहने दूल्हा एक रंग-बिरंगी सजी हुई नाव पर बैठा था, जबकि लगभग 25 रिश्तेदार और मेहमान दो अलग-अलग नावों पर उसके साथ थे.

हालांकि, बारातियों संग कोई डीजे या संगीत बैंड नहीं था, फिर भी पानी की लयबद्ध फुहारें और नाविकों के जयकारों ने इस बारात को एक अनोखा आकर्षण दिया. कमलेश राम ने आगे कहा, "शादी की तारीख बहुत पहले तय हो गई थी. हमने इस मौके को स्वीकार करने का फैसला किया. मां गंगा की लहरों ने इस शादी को यादगार बना दिया."

इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए उत्सुक ग्रामीण नदी किनारे जमा हो गए. कई लोगों ने बारात के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. फिलहाल, ये शादी इलाके और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

