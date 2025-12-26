scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम इश्क! एक बच्चे की मां पति को छोड़ प्रेमी संग फरार, थाने में भी नहीं बदला फैसला, फिर...

अमेठी के लोनियापुर में तीन महीने पहले सोशल मीडिया पर प्यार में पड़ी रिंकी ने अपने पति शंभूनाथ को छोड़, जेवरात लेकर प्रेमी अमित के साथ दिल्ली फरार हो गई. पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद किया. रिंकी प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी रही. पति ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं.

तीन महीने का इंस्टाग्राम इश्क भारी पड़ा सात फेरे पर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ प्रेम प्रसंग अब चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक बच्चे की मां अपने पति और ससुराल को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. महिला की पहचान हारीपुर निवासी रिंकी के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2020 में अमेठी कोतवाली क्षेत्र के लोनियापुर गांव निवासी शंभूनाथ से हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है.

बताया जा रहा है कि रिंकी की तीन महीने पहले मैनपुरी जिले के वादीनपुर, बेवर थाना क्षेत्र निवासी अमित चौहान से इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई. बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और महिला ने बिना किसी को बताए घर छोड़ने का फैसला कर लिया. वह घर में रखे जेवरात लेकर अपने प्रेमी से मिलने दिल्ली चली गई.

पति की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस

जब रिंकी काफी समय तक घर नहीं लौटी तो पति शंभूनाथ ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को दिल्ली से बरामद कर लिया.

दो महीने बाद पत्नी और उसके प्रेमी को थाने में देखकर पति और उसके परिजन हैरान रह गए. पुलिस दोनों को अमेठी कोतवाली लेकर आई, जहां पूरे मामले की सच्चाई सामने आई. महिला के पति और परिवार वालों ने उसे घर वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन रिंकी प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही.

थाने में भी प्रेमी के साथ जाने की जिद

थाने में रिंकी ने साफ कहा कि वह अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी अमित के साथ ही जाएगी. महिला ने पति पर आए दिन मारपीट और परेशान करने के आरोप भी लगाए. रिंकी का कहना था कि उसकी शादी को पांच साल हो चुके हैं और वह अब अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है.

वहीं पति शंभूनाथ ने भी पुलिस के सामने कहा कि उसे अब कोई आपत्ति नहीं है. उसने बताया कि पत्नी को उसने इंस्टाग्राम पर किसी से बात करने से मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी. शंभूनाथ ने कहा कि अगर उसकी पत्नी प्रेमी के साथ जाना चाहती है तो उसे कोई एतराज नहीं है.

प्रेमी के परिवार ने भी जताई सहमति

इस पूरे मामले में प्रेमी अमित के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. अमित के भाई सोनू ने बताया कि जब अमित महिला को लेकर घर पहुंचा, तब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई. उन्होंने कहा कि इस रिश्ते को लेकर उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. 

---- समाप्त ----
