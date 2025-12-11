अमेठी: ससुराल में फंदे से लटकी मिली महिला, परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरुवार सुबह एक 24 साल की महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. घटना मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के चक दोहरी गांव की है, जहां गुलशन नाम की महिला अपने ससुराल में रहती थी. सुबह उसका शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन की शादी मोहम्मद रियाज़ से चार साल पहले हुई थी. पुलिस के अनुसार, महिला का शव सबसे पहले ससुराल के एक सदस्य ने देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

दहेज प्रताड़ना में गई जान

घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल शुरू की. मामले में गंभीर मोड़ तब आया जब मृतका के पिता, अजमत, ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया है.

परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही गुलशन को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था. उनका कहना है कि दामाद और उसके परिवार की मांगें बढ़ती जा रही थीं, जिससे परेशान होकर गुलशन कई बार पिता से शिकायत कर चुकी थी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विवेक सिंह ने बताया कि मामले में धारा दहेज हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि शुरुआती तौर पर यह संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. SHO ने यह भी कहा कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने ससुराल पक्ष से पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि जांच में लापरवाही नहीं बरती जाएगी.





