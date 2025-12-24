scorecardresearch
 
बनारस से लखनऊ जा रही ट्रेन में यात्रियों के 2 गुटों में मारपीट, एक दूसरे को जमकर पीटा- VIDEO

उत्तर प्रदेश के अमेठी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर यात्रियों के दो गुटों में मारपीट हो गई. इस मारपीट से ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों में दहशत फैल गई. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है.

ट्रेन में यात्रियों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट. (Photo: Screengrab)
बनारस से लखनऊ जा रही इंटरसिटी ट्रेन में सीट को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई. जिसके बाद दोनों ग्रुपों के लोगों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी. इस मारपीट से ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों में दहशत फैल गई. घटना एक वीडियो भी सामने आया है. 

जानकारी के मुताबिक यह मारपीट ट्रेन के अंदर D2 बोगी में हुई. वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ प्रभारी जगमोहन डामरी ने जीआरपी पुलिस को दी सूचना. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही किसी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है.

जीआरपी ने बताया कि बनारस से लखनऊ जा रही इंटरसिटी ट्रेन जब अमेठी रेलवे स्टेशन पहुंची तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़े थे. इस दौरान उनकी सीट को लेकर एक ग्रुप से विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों ग्रुप में बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ग्रुपों के लोगों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया. 

वीडियो हो रहा है वायरल

मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि कोच से बाहर टॉयलेट के पास भीड़ है. इस भीड़ में दो ग्रुपों की बहस हो गई. जिसके बाद दोनों ग्रुपों के लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े और पिटाई कर दी.  

(इनपुट- अभिषेक वर्मा)

