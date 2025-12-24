scorecardresearch
 
बर्थडे का वीडियो डिलीट होने पर भड़का युवक, थिएटर में किया बवाल, तोड़फोड़ और स्टाफ के साथ की मारपीट

हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके में स्थित एक प्राइवेट थिएटर में बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो डिलीट होने का विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना में थिएटर स्टाफ पर हमला किया गया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.

हिमायतनगर में जन्मदिन समारोह का वीडियो डिलीट होने पर बवाल हो गया.
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक प्राइवेट थिएटर में जन्मदिन के जश्न का वीडियो डिलीट होने पर बवाल हो गया. ग्राहक और उसके साथ आए लोगों ने थिएटर स्टाफ पर हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की.

ये घटना हिमायतनगर इलाके में जॉली डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट थिएटर्स की है. यहां जन्मदिन का जश्न उस वक्त हिंसक हो गया, जब एक वीडियो डिलीट होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. थिएटर प्रबंधन के अनुसार, एक ग्राहक तीन दिन पहले यहां बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आया था.

थिएटर स्टाफ ने लिए थे फोटो-वीडियो

प्रबंधन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फोटो खींचते समय ग्राहक का मोबाइल फोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो गया. इसके बाद ग्राहक ने थिएटर के एक स्टाफ सदस्य से अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने और बाद में भेजने का अनुरोध किया.

मोबाइल से फोटो डिलीट हुए तो भड़का ग्राहक

अगले दिन जब ग्राहक वीडियो लेने के लिए दोबारा थिएटर पहुंचा तो स्टाफ के मोबाइल फोन से वो वीडियो गलती से डिलीट पाया गया. इसी बात को लेकर ग्राहक नाराज हो गया और आरोप है कि इसके बाद उसने लगातार तीन दिनों तक स्टाफ को फोन कर गाली-गलौज की.

तीसरे दिन ग्राहक अपने कुछ साथियों के साथ थिएटर पहुंचा और कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया. आरोप है कि इस दौरान थिएटर स्टाफ पर हमला किया गया, जिसमें एक कर्मचारी के हाथ में कट लगने की बात सामने आई है.

हमलावरों ने थिएटर में की तोड़फोड़

हमलावरों ने एक मोबाइल फोन तोड़ दिया. थिएटर के फर्नीचर में तोड़फोड़ की और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. पूरी घटना के दौरान थिएटर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें थिएटर के अंदर हंगामा और तोड़फोड़ होते हुए देखा जा सकता है. मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है.
 

