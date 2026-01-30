scorecardresearch
 
अजित पवार विमान हादसे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले- VIP लोग कम से कम अच्छे जहाज में चलें

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर विमान ठीक था तो हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए. अखिलेश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग को सही ठहराया है.

अखिलेश यादव ने जांच की मांग की (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद देश की राजनीति में सवाल उठने लगे हैं. इस घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और मामले की जांच की मांग की है. अखिलेश यादव ने कहा कि वीआईपी लोगों को कम से कम अच्छे और सुरक्षित जहाजों में यात्रा करनी चाहिए और इसको लेकर कोई ठोस नियम या व्यवस्था होनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वह सही हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जिस जहाज से यात्रा की जा रही थी वह पूरी तरह ठीक था, तो फिर हादसा कैसे हुआ, यह जांच का विषय है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है.

विमान हादसे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने कहा कि देश ने ऐसे हादसों में कई बड़े और महान नेताओं को खोया है. हर बार हादसे के बाद सवाल उठते हैं, लेकिन जांच के नतीजे सामने नहीं आते. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे और जांच की मांग की थी. उनके बयान का बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी समर्थन किया था. पप्पू यादव ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है और सच सामने आना चाहिए.

ममता बनर्जी की जांच मांग का समर्थन

बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार यानी 28 जनवरी की प्लेन क्रैश में निधन हो गया था, वो वह 66 साल के थे. सुबह करीब 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था. इस हादसे में अजित पवार के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत कुल पांच लोगों की जान चली गई थी. इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है और कई नेता पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं.

