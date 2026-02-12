scorecardresearch
 
'हिंदू भाई 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करें', AIMIM नेता शौकत अली का विवादित बयान

मुजफ्फरनगर पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या और बाबरी मस्जिद के नाम पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा कि चीन से मुकाबला करने के लिए देश की आबादी बढ़ना जरूरी है. साथ ही उन्होंने मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर सरकार को घेरा.

एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली (Photo- Screengrab)

एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बुधवार देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने दो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर कहा कि देश की आबादी बढ़ने से राष्ट्र मजबूत होता है. शौकत अली ने हिंदू संगठनों के चार बच्चे पैदा करने वाले बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदू भाइयों को 4 नहीं बल्कि 14 बच्चे पैदा करने चाहिए. उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि चीन अपनी विशाल आबादी के कारण ही हमसे अधिक मजबूत है, इसलिए भारत को भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए.

बाबरी मस्जिद और नामकरण पर तीखे तेवर

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से हो रहे निर्माण पर शौकत अली ने कहा कि संविधान किसी भी नाम से धार्मिक स्थल बनाने की अनुमति देता है. उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई अपने बेटे का नाम बाबर रखकर काम शुरू करे, तो क्या उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा?

शौकत ने आरोप लगाया कि देश में दाढ़ी, टोपी और गोश्त के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं. उनके अनुसार, यदि सरकार को जनसंख्या से आपत्ति है, तो वह 'हम दो हमारे दो' का कानून लेकर आए.

चुनावों और बजट पर भी रखी अपनी बात

शौकत अली ने आगामी जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जिक्र किया. उन्होंने स्वीकार किया कि 2022 के चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसलिए अब संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है. बजट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आम जनता के लिए राहत की उम्मीद बेहद कम है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान परिस्थितियों में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे लेकर उनकी पार्टी आवाज उठाती रहेगी.

