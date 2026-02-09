हाथ पर लिखा 'सनी' और AI ने खोला राज: यमुना एक्सप्रेस-वे के नाले में मिली सोनाली की लाश का खौफनाक सच आया सामने!

उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मिली युवती की लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. 25 वर्षीय युवती की हत्या प्रेम संबंधों में तनाव के चलते किए जाने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बॉयफ्रेंड सनी को गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 148 के पास नाले में कंबल में लिपटा शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

AI तकनीक से हुई पहचान

शुरुआत में मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी. इसके बाद डीसीपी पश्चिम आदित्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युवती की तस्वीर तैयार कराया और फोटो सोशल मीडिया पर साझा की. दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा पुलिस से कॉन्टैक्ट के बाद मृतका की पहचान सोनाली के रूप में हुई.

दिल्ली में हत्या, आगरा में फेंका शव

पुलिस जांच में सामने आया कि सोनाली पिछले कुछ समय से दिल्ली में रह रही थी. उसकी हत्या दिल्ली में ही की गई और बाद में शव को कार से आगरा लाकर यमुना एक्सप्रेस-वे पर फेंक दिया गया. मृतका के हाथ पर 'सनी' नाम लिखा होना पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ. इसी आधार पर जांच आगे बढ़ी और आरोपी तक पहुंचा गया.

डीसीपी पश्चिम का बयान

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने फोन पर बताया कि मृतका के परिजनों को बुला लिया गया है. परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि मृतका सोनाली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली थी, जबकि आरोपी की रिहायश का संबंध कानपुर से है.

हत्या में कई लोगों की भूमिका की आशंका

पुलिस का मानना है कि इस वारदात में आरोपी के दो दोस्तों समेत अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. करीब छह लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.

रिश्ता खत्म करना चाहती थी सोनाली

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोनाली उससे अलग होना चाहती थी और उसने नया रिश्ता भी बना लिया था. इसी बात से नाराज होकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

टोल प्लाजा के पास फेंका गया शव

जांच में सामने आया कि आरोपी ने खंदौली टोल प्लाजा के पास शव को नाले में फेंककर फरार हो गया था. टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को अहम सुराग मिले.

चार टीमें कर रहीं जांच

मामले की जांच के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाए जाने की उम्मीद है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

