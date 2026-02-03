घर की सीढ़ियों पर खून से सनी लाश... लापता महिला की हत्याकर मकान के आगे फेंका शव

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. थाना सदर क्षेत्र के रोहता गांव में 36 साल की महिला नीलम की हत्या कर उसके शव को एक घर के बाहर सीढ़ियों के किनारे फेंक दिया गया. सोमवार सुबह जब मृतका की बेटी ने खून के निशान देखे तो उसने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया.

घर पर जूते की हील बनाती थी नीलम

मृतका की पहचान रोहता गांव निवासी नीलम के रूप में हुई है. नीलम घर पर रहकर जूते की हील बनाने का काम करती थी और इसी से अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही थी. परिजनों के अनुसार, रविवार रात नीलम अचानक लापता हो गई थी. रातभर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका.

शव को देख चीख पड़ी बेटी

सोमवार सुबह गांव के एक घर के बाहर सीढ़ियों के पास खून से लथपथ महिला का शव पड़ा मिला. जब नीलम की बेटी ने शव को देखा तो वह चीख पड़ी और तुरंत परिजनों को जानकारी दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान नीलम के रूप में की.

घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम और डीसीपी सिटी अली अब्बास मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नीलम की हत्या किसने और किन कारणों से की.

फिलहाल नीलम की मौत से उसके परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग दहशत में हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

