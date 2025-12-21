आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान गिरी दीवार, अलाव ताप रहे 7 लोग दबे

आगरा में एक मकान के बेसमेंट निर्माण के दौरान बड़ा हादसा है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई. जिससे अलाव ताप रहे 7 लोग चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शुरुआती जांच में पता चला कि निर्माण कार्य के दौरान दीवार कमजोर हो गई थी, जिससे हादसा हुआ.



हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बहादुरी दिखाते हुए मलबा हटाकर सभी 7 घायलों को बाहर निकाल लिया. सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, चार घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें करीबी निगरानी में रखा गया है.



हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम बाह समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया. पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और अचानक गिर गई. अधिकारियों ने निर्माण कार्य और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

