scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान गिरी दीवार, अलाव ताप रहे 7 लोग दबे

आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर है. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
आगरा के बाह में गिरी दीवार. (File Photo: ITG)
आगरा के बाह में गिरी दीवार. (File Photo: ITG)

आगरा में एक मकान के बेसमेंट निर्माण के दौरान बड़ा हादसा है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई. जिससे अलाव ताप रहे 7 लोग चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शुरुआती जांच में पता चला कि निर्माण कार्य के दौरान दीवार कमजोर हो गई थी, जिससे हादसा हुआ.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बहादुरी दिखाते हुए मलबा हटाकर सभी 7 घायलों को बाहर निकाल लिया. सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, चार घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें करीबी निगरानी में रखा गया है.

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम बाह समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया. पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती  जांच में पता चला कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और अचानक गिर गई. अधिकारियों ने निर्माण कार्य और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement