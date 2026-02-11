scorecardresearch
 
टीबी या साजिश? प्रेम विवाह के 4 साल बाद मौत, जलती चिता से पुलिस ने निकाला युवती का शव

आगरा के किरावली के गांव जाजऊ में 21 वर्षीय सना की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने जलती चिता से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सना ने साढ़े चार साल पहले अजीत सिंह से प्रेम विवाह किया था. मायके पक्ष ने हत्या और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है. पुलिस अजीत को हिरासत में लेकर जांच कर रही है.

पुलिस ने शव कब्जे में लिया.(Photo: Nitin Updhayay/ITG)
आगरा के किरावली क्षेत्र के गांव जाजऊ में 21 वर्षीय युवती सना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. सना मुस्लिम समुदाय से थी और पिछले साढ़े चार साल से अजीत सिंह नाम के युवक के साथ रह रही थी. पुलिस के मुताबिक दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह किया था और तभी से साथ रह रहे थे. इस दौरान युवती का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था.

बुधवार दोपहर करीब तीन बजे सना की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. शुरुआती जानकारी में मौत का कारण टीबी बताया गया है. इसके बाद पति अजीत सिंह (जो फाइनेंस का काम करता है) ग्रामीणों के साथ शव को श्मशान घाट ले गया और अंतिम संस्कार शुरू कर दिया.

जलती चिता से शव कब्जे में लिया

इसी बीच सना के मायके पक्ष को जानकारी मिली कि उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस श्मशान घाट पहुंची. उस वक्त चिता जल रही थी. पुलिस ने आग पर पानी डालकर उसे बुझाया और जलती चिता से शव बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया.

मृतक की फाइल फोटो.
मृतक की फाइल फोटो.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके से अजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों का आरोप, पुलिस की जांच जारी

सना के पिता निजाम का आरोप है कि अजीत सिंह उनके घर किस्त लेने के बहाने आता था और इसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उनका यह भी आरोप है कि बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके साथ मारपीट व उत्पीड़न किया गया. उन्होंने हत्या की आशंका जताई है.

एसीपी अछनेरा ने बताया कि युवती टीबी से पीड़ित थी. परिजनों की शिकायत के बाद शव को चिता से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी.

