UP: आगरा में शोहदे ने किशोरी से की छेड़छाड़, महिलाओं ने आरोपी को खंभे से बांधकर पीटा

आगरा के अछनेरा क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर शोहदे ने मां से मारपीट कर दी. इसके बाद गुस्साई महिलाओं और लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पीटा और खंभे से बांध दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पीटा (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शोहदे को किशोरी से छेड़खानी करना भारी पड़ गया. थाना अछनेरा क्षेत्र में सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब दुकान पर बैठी एक किशोरी के साथ कथित छेड़खानी का विरोध किया गया. आरोप है कि एक युवक ने किशोरी से छेड़खानी की. जब किशोरी और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने किशोरी की मां के साथ भी मारपीट कर दी.

घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. आसपास मौजूद दर्जनों महिलाएं और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया. गुस्से में आई महिलाओं की भीड़ ने युवक को सड़क पर लात-घूंसे, थप्पड़ और चप्पलों से पीटा. इसके बाद आरोपी युवक को एक खंभे से बांध दिया गया.

शोहदे को छेड़खानी करना पड़ा भारी

मारपीट और बवाल के दौरान का वीडियो किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिलाओं और लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है. घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा.

इस मामले में थाना अछनेरा के प्रभारी निरीक्षक ने फोन पर बातचीत में बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी उसी समय मिल गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया अन्य की तलाश जारी

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि काफी देर तक इंतजार के बावजूद पीड़ित पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई. इस कारण पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में एक अन्य युवक अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
 

