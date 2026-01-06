नोएडा में युवक के मर्डर मामले में 2 गिरफ्तार, नए साल की रात 15वें फ्लोर से धक्का देकर ली थी जान

नए साल की पार्टी के दौरान उत्तर प्रदेश में नोएडा के एक हाईराइज सोसायटी में युवक को 15वीं मंजिल से नीचे धकेलकर मार डालने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सेंट्रल नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच में यह मामला हत्या का निकला.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरम्यानी रात अमरपाली गोल्फ होम्स सोसायटी के टावर ए-3 में हुई. एजेंसी के अनुसार मृतक की पहचान 28 वर्षीय विनीत राज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के बहोपुर गांव का रहने वाला था और वर्तमान में इसी सोसायटी में रह रहा था. विनीत नए साल की पार्टी में शामिल होने अपने दोस्त के फ्लैट पर गया था.

पुलिस बयान के मुताबिक, पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने विनीत के साथ गाली-गलौज और मारपीट की और फिर कथित तौर पर उसे 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया. जांच में सामने आया है कि यह वारदात हत्या की नीयत से की गई. मृतक के दोस्त की लिखित शिकायत पर बिसरख थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस ने 4 जनवरी को बिसरख इलाके में चौमुखी हनुमान मंदिर के पास से धीरज कुमार सिंह (25) और विशाल मिश्रा (24) को गिरफ्तार किया. दोनों को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में शामिल अन्य आरोपी- बदल ठाकुर, प्रिंस कुमार ठाकुर, ओम प्रकाश, हर्षित कुमार उर्फ हर्ष और शैरी, अब भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस फ्लैट में पार्टी हो रही थी, वह आयुष नामक युवक का था, जो मृतक का दोस्त है. आरोपियों का आयुष से पहले से विवाद चल रहा था और वे उसे तलाशते हुए फ्लैट पर पहुंचे थे. घटना से पहले आयुष वहां से निकलकर किसी अन्य दोस्त के यहां चला गया था. जब आरोपियों ने विनीत से आयुष के बारे में पूछा तो कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई और विनीत को कथित तौर पर धक्का दे दिया गया.

पुलिस के अनुसार, विनीत राज एनसीआर क्षेत्र के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के दाखिले में मदद करने का काम करता था. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.



