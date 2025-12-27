जिस कंपनी में कभी काम नहीं किया, वहीं से आ गया नौकरी खत्म होने का मेल, वायरल हुआ मामला

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला मामला चर्चा में है. एक महिला को दिसंबर 2025 में नौकरी से निकाले जाने का टर्मिनेशन ईमेल मिला, जबकि वह उस कंपनी में काम ही नहीं करती थीं. यह ईमेल इतना चौंकाने वाला था कि कुछ पलों के लिए उनकी सांसें थम सी गईं.

और पढ़ें

इस पूरी घटना को महिला के पति साइमन इंगारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया. अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी पत्नी ने 'टर्मिनेशन ईमेल' देखा, उनका दिल बैठ गया. वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जमी हुई सी रह गईं. उनके मन में कई सवाल एक साथ आने लगे. क्या उन्होंने कोई डेडलाइन मिस कर दी. क्या ऑफिस में उनसे कोई बड़ी गलती हो गई. या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जो नहीं कहना चाहिए था.

साइमन इंगारी ने लिखा कि उस एक ईमेल ने उनकी पत्नी को पूरी तरह हिला दिया. लेकिन जब दोनों ने ध्यान से ईमेल पढ़ा, तो सच्चाई और भी हैरान करने वाली निकली. दरअसल, वह ईमेल उस कंपनी से आया था, जिसमें उनकी पत्नी ने कभी काम ही नहीं किया था. यानी एक ऐसी कंपनी ने नौकरी खत्म होने का नोटिस भेज दिया, जहां वह कभी कर्मचारी रही ही नहीं.

Advertisement

देखें वायरल पोस्ट

इस लापरवाही को लेकर साइमन ने कंपनी के एचआर विभाग पर भी तंज कसा. उन्होंने लिखा, “प्रिय एचआर, अगली बार ईमेल आईडी थोड़ा और ध्यान से जांच लिया करें. कोई और होता तो सच में दिल का दौरा पड़ सकता था.”

पोस्ट के वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. एक यूज़र ने लिखा, “कृपया अगली बार एक्युरेसी को भी सीसी में डाल दीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अचानक नौकरी जाने के झटके को कवर नहीं करता.” वहीं, दूसरे यूज़र ने कहा, “अच्छा हुआ कि यह सिर्फ डराने वाला मामला निकला. उम्मीद है कि झटके के बाद आपकी पत्नी हंस पाईं होंगी.”

हालांकि इस घटना में कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने एक अहम बहस को जन्म दे दिया. लोगों का कहना है कि आज के दौर में, जब नौकरी की सुरक्षा पहले से ही एक संवेदनशील मुद्दा है, तब इस तरह की लापरवाही किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है.

---- समाप्त ----