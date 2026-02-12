शादी में सिगरेट-गुटखा बने स्टार्टर, लोग बोले-  फ्री सिगरेट मिलना 'रॉयल ट्रीट' से कम नहीं

एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं. आमतौर पर शादियों में मेहमानों को स्टार्टर, जूस या मॉकटेल परोसे जाते हैं. लेकिन इस शादी में वेटर ट्रे में सिगरेट, बीड़ी और गुटखा के पैकेट लेकर घूमते नजर आ रहे हैं. मेहमान भी उसी तरह अपनी पसंद का सामान चुन रहे हैं, जैसे किसी पार्टी में स्नैक्स चुनते हैं.

3.7 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वंशिका नाम की यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में एक वेटर बड़ी ट्रे में तंबाकू उत्पाद लेकर खड़ा है और लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर सिगरेट और गुटखा ले रहे हैं. वीडियो बनाने वाली महिला भी हैरानी जताते हुए दिख रही है. अब तक इस वीडियो को 3.7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि गांवों की शादियों में यह कोई नई बात नहीं है.

मेहमानों को तंबाकू देना मेहमाननवाज़ी का हिस्सा

कई यूज़र्स ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गढ़वाल के कुछ इलाकों में मेहमानों को तंबाकू देना मेहमाननवाज़ी का हिस्सा माना जाता है.वहीं कुछ लोगों ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा कि बजट के बाद सिगरेट महंगी हो गई है, ऐसे में शादी में फ्री में सिगरेट मिलना किसी “रॉयल ट्रीट” से कम नहीं है.नए टैक्स देखने के बाद, मुझे कोई शक नहीं है… .arrvvv.ind हरियाणा में आपका स्वागत है. prashantpp__97 ने लिखा- 10-12 साल पहले देखा था किसी शादी में. uttamjenas मिस्त्री की शादी होगी पक्का. benaresigyan ने लिखा- कानपुर होगा... akashkhurana620 ने लिखा-पुरानी यादें ताज़ा हो गईं

'हरियाणा साइड की शादियों में ये सर्विस भी होती है'

_anuj.kumar ने लिखा- दरअसल यूपी-हरियाणा साइड की शादियों में ये सर्विस भी होती है yups_im_brahman ने लिखा-आपको हरियाणा जरूर जाना चाहिए, बहन, वहाँ हुक्का सिगरेट मिलती है prem773776 ने लिखा-राजस्थान की गांव में होती है या शादी में बीड़ी सिगरेट होती है सामान्य चीज होती है उनके लिए. tarunnautiyal- हां बहुत पुराना है. गढ़वाल में होता था पहले. जो शादी का शगुन लिखते थे उनके सामने एक प्लेट में राखी रहती थी जिसमें सिगरेट, बीड़ी, कुटी हुई सुपारी, सौफ और मिश्री शामिल थी.

