...नहीं तो इस शख्स को निगल जाती सुनामी जैसी विशाल लहर! सामने आया वीडियो

समुद्र तट पर चट्टान के किनारे सेल्फी लेना या खड़े होकर समुद्र की लहरों को निहारना कभी-कभी खतरनाक साबित हो सकता है. एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ. अचानक से एक विशाल लहर उठी और बाल-बाल वह शख्स उसकी चपेट में आने से बच गया. दिल दहला देने वाले फुटेज देखा जा सकता है कि थोड़ी सी चूक होने पर उसकी जान चली जाती.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कैनरी द्वीप समूह में एक चट्टान के किनारे पर तस्वीरें लेते समय एक विशाल लहर की चपेट में आने से पर्यटक बाल-बाल बच गए. ग्रैन कैनारिया में फारो डी सार्डिना डेल नॉर्ट के पास, लहरों के टकराने के दौरान चट्टानों की एक कगार पर खड़े पर्यटकों के एक समूह को कैमरे में कैद किया गया.

इस भयावह घटना का वीडियो बाद में इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार , यात्रियों ने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और चट्टानों के चारों ओर लगी सुरक्षात्मक बाड़ को पार कर गए. उन्हें चट्टानों के किनारे के करीब खड़े होकर अपने फोन से तस्वीरें लेते हुए देखा गया, जो 66 फीट से अधिक नीचे गिरती हैं, जबकि लहरें और भी तेज और शक्तिशाली होती जा रही थीं.

एक व्यक्ति चट्टानों के किनारे पर खड़ा था, जबकि एक महिला पास की ही एक चट्टान पर बैठकर अपने फोन से तस्वीरें और वीडियो बना रही थी. लेकिन उनका फोटोशूट तुरंत रुक गया, क्योंकि एक विशाल लहर चट्टानों से टकराई और उनके सिर के ऊपर से पानी का तेज बहाव आया, जिससे पर्यटक सुरक्षा के लिए ऊंची जगह की ओर भागने लगे.

जलीय वातावरण में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित संस्था कैनारियास 1500 किमी डे कोस्टा ने कैनारियन वीकली को कहा कि एक बार फिर, हमारी तटरेखा के सबसे खतरनाक बिंदुओं में से एक पर सुरक्षा बाधाओं की अनदेखी करके लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है.

इस तरह की परिस्थितियां पर्यटकों के लिए खतरा पैदा करती हैं, लेकिन इससे आपातकालीन सेवाओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिन्हें दुर्घटना होने की स्थिति में बेहद खतरनाक परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देनी होगी.यह पहली बार नहीं है जब किसी पर्यटक के दर्शनीय स्थलों की सैर के दौरान लहर के कारण उसकी जान बाल-बाल बची हो.पिछले दिसंबर में, मिस्र में दर्शनीय स्थलों की सैर के दौरान एक विशाल लहर की चपेट में आकर चट्टानों से टकराने के बाद एक चीनी पर्यटक बाल-बाल मौत से बच गया था.

