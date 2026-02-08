scorecardresearch
 
बेवफाई के गम में जान देने पहुंचा युवक, 'फरिश्ते' ने ऐसे बचाई जिंदगी, देखें वीडियो

आपने अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, जो प्यार में धोखा मिलने के बाद अपनी जान देने पर उतारू हो जाते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है. एक व्यक्ति ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने समय रहते लड़के को देख लिया और उसका जान बच गई. 

प्यार में मिले धोखे के बाद एक व्यक्ति ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश करता है. WokePandemic
सोशल मीडिया पर कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि प्यार में मिले धोखे के बाद एक शख्स अपनी जान देने पर उतारू हो गया है. लेकिन वक्त रहते अपनी सूझबूझ का यूज कर ट्रेन ड्राइवर ने उसकी जान बचा ली है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि वीडियो की शुरुआत एक रेलवे ट्रैक से होती है, जहां एक शख्स रेल की पटरी में सोया रहता है. उस लड़के को देख ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और वीडियो बनाते हुए उसके पास पहुंचता है. जब ड्राइवर उससे पूछता है कि आखिक क्यों वे अपनी जान देने पर मजबूर है तो, लड़का फूट-फूटकर रोने लगता है और ट्रेन ड्राइवर को पूरी कहानी बताता है. लड़के ने बताया कि वो एक लड़की से पिछले 5 साल से प्यार करता था, लेकिन अब उसने उसे धोखा दे दिया और वो किसी और से शादी कर रही है. वो उसके बिना जी नहीं पाएगा, इसलिए अपनी जान दे रहा है. इसके बाद ड्राइवर उसे बहुत समझाता है. वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते उसे वहां पर देख लिया जिससे उसकी जान बच गई. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स @WokePandemic  अकांउट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि एक ट्रेन ड्राइवर ने पटरियों पर एक आदमी को लेटा हुआ देखा जो अपनी जान देने वाला था. उसने ट्रेन रोकी, उसके पास भागा और उसे पटरी से हटने को कहा. उसने आदमी से पूछा कि वह अपनी जान क्यों दे रहा है, जिसके बाद लड़के ने अपनी पूरी कहानी बता दी.

कैप्शन में आगे लिखा है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ‘मजबूत रहो’ वाले कोट्स पोस्ट करते हैं, लेकिन जब कोई आदमी धोखे के बाद टूट जाता है, तो कोई परवाह नहीं करता. लोग हंसेंगे, कहेंगे आगे बढ़ो भाई, लोग उसे कमजोर होने के लिए दोषी ठहराएंगे, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि कितनी आसानी से दिलों के साथ खेला जाता है.आज प्यार डिस्पोजेबल हो गया है. समाज ने इमोशनल नुकसान को नॉर्मल कर दिया है, खासकर जब यह पुरुषों के साथ होता है. 

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया रिएक्ट

इस वीडियो को एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि हजारों लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने  लिखा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां वफादारी एक जोक बन चुका है और पुरुषों की मेंटल हेल्थ एक टैबू है. दूसरे यूजर ने लिखा कि जब तक आप खुद लव ब्रेकअप का अनुभव नहीं करते, तब तक ये सारी बातें बेवकूफी भरी लगती हैं. 

नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है.

---- समाप्त ----
