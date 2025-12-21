scorecardresearch
 
40 हजार का डिनर खाकर भारतीय शख्स हैरान, शिकागो के मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट का रिव्यू वायरल

एक भारतीय युवक ने अमेरिका के शिकागो स्थित मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट ‘इंडिएन’ में करीब 40 हजार रुपये का शाकाहारी टेस्टिंग मेन्यू ट्राई किया और इसे 'पैसे वसूल' बताते हुए अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर अक्सर महंगे रेस्टोरेंट और उनके भारी बिल की बातें वायरल होती रहती हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक भारतीय शख्स ने अमेरिका के शिकागो में मौजूद एक मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट में अपने खाने का अनुभव शेयर किया. उन्होंने यहां शाकाहारी टेस्टिंग मेन्यू ट्राई किया और करीब 40 हजार रुपये का बिल चुकाने के बावजूद इस अनुभव को पूरी तरह 'पैसे वसूल' बताया.

इस भारतीय व्यक्ति का वीडियो इंस्टाग्राम पर @anushkinusa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि वह शिकागो के मशहूर इंडियन फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट ‘इंडिएन’ गए थे, जहां उन्होंने दो लोगों के लिए करीब 40,000 रुपये का शाकाहारी चखना मेन्यू ऑर्डर किया. वीडियो की शुरुआत में ही वह कहते हैं कि खाना महंगा जरूर था, लेकिन अनुभव शानदार रहा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मेन्यू में करीब 10 डिश शामिल
उन्होंने बताया कि मेन्यू में कुल 10 तरह के व्यंजन थे, जिनमें ढोकला, पानी पूरी, दही चाट, मेदू वड़ा, मशरूम गलौटी, पनीर कोफ्ता, दाल मखनी और मिठाई में बाल मिठाई जैसी चीजें शामिल थीं. हर डिश को बेहद अलग और नए अंदाज में परोसा गया था. कुछ व्यंजन उन्हें औसत लगे, लेकिन मेदू वड़ा, दही चाट और चिली चीज कुलचा के साथ परोसा गया सेलेरिक कबाब उनके फेवरेट रहे. उन्होंने यह भी बताया कि रेस्टोरेंट की सर्विस ने उन्हें खासा प्रभावित किया. बैठने से पहले टेबल क्लॉथ को इस्त्री करना, जन्मदिन के मौके पर मुफ्त ड्रिंक देना और यहां तक कि टेबल से उठने पर नैपकिन को करीने से मोड़कर रखना – ये छोटी-छोटी बातें उन्हें बहुत खास लगीं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके ईमानदार और देसी अंदाज वाले रिव्यू की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि कभी-कभी खाना सिर्फ मात्रा या कीमत नहीं, बल्कि पूरे अनुभव के लिए यादगार बनता है. बता दें कि इंडियन रेस्टोरेंट शिकागो के रिवर नॉर्थ इलाके में स्थित है और इसे 2023 में मिशेलिन स्टार मिला था. यह शिकागो का पहला भारतीय रेस्टोरेंट है, जिसे यह सम्मान हासिल हुआ. यहां भारतीय स्वाद को आधुनिक और फाइन-डाइनिंग अंदाज में पेश किया जाता है, जिसकी वजह से यह दुनियाभर में चर्चा में है. 

