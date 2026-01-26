पेरिस में सड़क किनारे मिल रहे थे गोलगप्पे... 6 पीस के रेट में आप यहां कई दिन खा लेंगे!

गोलगप्पा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. देश के बाहर भी इसका काफी क्रेज है. यही वजह है कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में भी भारत की तरह सड़क किनारे आपको गोलप्पे बिकते दिख जाएंगे. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ भारतीय युवाक पेरिस की स्ट्रीट पर गोलगप्पा खाते दिखाई दे रहे हैं.

और पढ़ें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @explorewith_razi नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें भारतीय मूल के कुछ लोग पेरिस में घूमते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक युवती बताती है कि उसे आर्य भवन के पास जाना है. फिर वो ग्रुप रोड क्रॉस कर वहां पहुंच जाता है. तभी अचानक उन्हें सड़क किनारे गोलगप्पा बेचता शख्स दिखाई देता है.

पेरिस में भी सड़क के किनारे एक शख्स वैसे ही गोलगप्पा का खोमचा लगाए खड़ा था, जैसे इंडिया में लोग गोलगप्पा बेचते हैं. इसे देखते ही ग्रुप की एक महिला बोलती है, अब पेरिस में यही देखना बाकी रह गया था. फिर व्लॉगर गोलगप्पे वाले से पूछता है - क्या आप अभी दुकान लगा ही रहे हो. इस पर वो जवाब देता है - जी हां, अभी बोहनी भी नहीं हुई है. यह सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है. क्योंकि गोलगप्पा वाला भी इंडियन ही निकला.

Advertisement

इसके बाद सभी को प्लेट में गोलगप्पा दिया जाता है. जब गोलगप्पे के पैसे देने की बारी आती है तो युवक पूछता है - ये गोलगप्पे कितने की दी. गोलगप्पा वाला जो जवाब देता है, उसे सुन होश ही उड़ गए. वो बताता है कि 6 गोलगप्पे की कीमत 2 यूरो है. इंडियन व्लॉगर इसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है यानी भारत के हिसाब से ये 220 रुपये हो गए. इसका मतलब पेरिस में 220 रुपये के छह गोलगप्पे मिलते हैं.



इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि ये यूनिवर्सल फूड बनन चुका है. दूसरे यूजर ने लिखा है - ये बढ़िया है. वहीं कुछ यूजर ने ये भी बताया कि वो भी पेरिस में ही रहते हैं और अक्सर उस जगह पर गोलगप्पा खाने जाते हैं.

---- समाप्त ----