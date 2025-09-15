घर बनाना महंगा लग रहा था तो वर्ल्ड टूर पर निकल गया कपल, छोटी बच्ची के साथ घूम रहे पूरी दुनिया

UK का एक कपल वर्ल्ड टूर पर हैं, इसलिए नहीं कि वे अब लाइफ में सेटल हो चुके हैं और अब पैसे जोड़कर दुनिया घूमना चाहता बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है घर बनाने महंगा पड़ेगा इससे अच्छा कुछ साल दुनिया घूमने में बिताए जाएं. दरअसल, यूके के कपल ने दुनिया घूमने का फैसला लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि घर बनाना काफी महंगा है.

37 साल की हेली ट्रो ने बताया कि विदेश घूमना उन्हें ब्रिटेन में रहने से भी सस्ता पड़ रहा है. जुलाई में शुरू हुए अपने गैप ईयर की योजना बनाते समय उन्हें अहसास हुआ कि घर पर रहने का खर्च यात्रा से कहीं ज़्यादा है. उनका मासिक खर्च लगभग $5,400 से $6,700 तक पहुँच जाता था, जिसमें आधा पैसा सिर्फ़ किराए और रहने पर चला जाता था.

ऑफिस से छुट्टी लेकर बचाए पैसे

इसके लिए सबसे पहले कपल ने अपने ऑफिस से एक साल की छुट्टी ली. इसके बाद पैसे बचाने के लिए माता पिता के साथ रहे फिर अपने बेटी नायला की पढ़ाई ऑनलाइन ट्यूटरिंग और बाली के एक मल्टीकल्चरल स्कूल से कराई. इस सफर में उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे डिजनीलैंड पेरिस में सेलिब्रेट किया फिर इटली घूमने निकल गए. यहां लेक कोमो, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स, पुग्लिया घूमा.

Advertisement

अगले साल यहां घूमने का बना रहे प्लान

अभी दोनों बाली में रह रहे हैं और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया कैंपरवैन टूर करेंगे. कपल ने प्लान किया है कि वे अगले साल सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव जाएंगे. हेली ने nypost से बात करते हुए कहा कि नायला के लिए ये यादें और अनुभव बहुत मायने रखते हैं. वो मानती हैं कि बच्चे किताबों से नहीं, दुनिया देखने से भी बहुत कुछ सीखते हैं. नायला हमें काम का तनाव याद नहीं रखेगी, बल्कि झरनों के पीछे दौड़ना याद रखेगी.

---- समाप्त ----