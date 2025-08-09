ट्रंप ने पहली पत्नी को गोल्फ कोर्स में 'मुनाफे' के लिए दफनाया था? जानें- क्यों उठ रहे सवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं. उनकी फैमिली का बिजनेस दुनियाभर में फैला हुआ है. कहा जाता है कि वह सारे फैसले नफा और नुकसान को देखते हुए लेते हैं. ऐसे में आज से तीन साल पहले जब उनकी पहली पत्नी इवाना का निधन हुआ, तो उन्हें ट्रंप ने अपने गोल्फकोर्स में दफना दिया था. उस वक्त भी ये मामला तूल पकड़ा था कि ट्रंप ने एक खास वजह से ऐसा किया. आज जब दुनिया भर में अपने टैरिफ संबंधी फैसले को लेकर ट्रंप की आलोचना हो रही है. तब एक बार फिर से पहली पत्नी को गोल्फकोर्स में दफनाने का मामला चर्चा में आया है.

इवाना ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी थी. उनका निधन 73 वर्ष की आयु में हो गया था. उनका निधन जुलाई 2022 में हुआ था. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक्स वाइफ को न्यूजर्सी गोल्फ कोर्स में दफना दिया था. ट्रंप का अपनी एक्स वाइफ को ऐसे दफनाना फिर से इंटरनेट पर चर्चा की वजह बन गया है और लोग इसे भी अपने फायदे के लिए ट्रंप की एक सोची- समझी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं.

क्यों हो रही इस पुराने मामले की चर्चा

ट्रंप के गोल्फ कोर्स में उनकी पहली पत्नी की कब्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने ये काम सिर्फ टैक्स से बचने के लिए किया था. सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर @awareness of succes नाम के हैंडल से इवाना की कब्र की तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर किया गया है.

Advertisement

कैसे गोल्फकोर्स पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

इस पोस्ट में लिखा है - 2022 में इवाना ट्रम्प को ट्रम्प के बेडमिंस्टर गोल्फ कोर्स के होल नंबर 1 के पास दफनाया गया. इस पर कोई फूल नहीं है और ना ही कोई मेमोरियल टॉम्ब है. यह बस एक कब्र है. लेकिन, न्यू जर्सी में एक कब्र कानूनी तौर पर जमीन को कब्रिस्तान में बदल सकती है. इसके साथ ही जमीन का वो टुकड़ा संपत्ति कर, बिक्री कर और आयकर जैसे टैक्स से छूट के दायरे में आ जाती है.

यानी उस जमीन पर कोई टैक्स नहीं लग सकता. ट्रंप ने इस जमीन को एक नॉन प्रोफिटेबल कब्रिस्तान के रूप में रजिस्टर्ड करा लिया है. इस वजह से यह पूरा गोल्फ कोर्स टैक्स फ्री बन जाता है.

2022 में भी उछला था मामला

वहीं Fortune की एक रिपोर्ट के अनुसार, कब्रिस्तान कंपनियों को अपने जमीन पर बिजनेस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स जैसे आदि टैक्सों को देने की छूट होती है. इसका मतलब यह संभव है कि ट्रंप का मक्सद गोल्फ कोर्स को कब्र के रूप में इस्तेमाल करके उस जमीन को टैक्स फ्री बनाना था. यह सवाल उसी वक्त उठा था, जब इवाना को न्यू जर्सी स्थित गोल्फकोर्स में दफनाया गया था.

ऐसे एक गोल्फकोर्स बन गया कब्रिस्तान

गोल्फ कोर्स का मतलब गोल्फ का मैदान होता है. यहां गोल्फ का खेल खेला जाता है. यह मैदान गोल्फ गेम खेलने के हिसाब से तैयार किया जाता है. यह काफी बड़ा होता है. ऐसे में इसके एक कोने में पत्नी के शव को दफना कर पूरे गोल्फकोर्स को कब्रिस्तान के रूप में पेश करना और उसे टैक्स फ्री बना देना. पत्नी के अंतिम संस्कार से भी मुनाफा कमाने के तौर पर देखा जा रहा है.

Advertisement

---- समाप्त ----