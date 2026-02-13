scorecardresearch
 
चर्चा में तारिक रहमान की बेटी जाइमा, क्या बनेंगी बांग्लादेश की नई आवाज?

जाइमा रहमान इससे पहले तब चर्चा में आई थीं, जब बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद लंदन से ढाका लौटे थे और उनकी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी.

जाइमा तारीक रहमान और डॉ. जुबैदा रहमान की इकलौती बेटी हैं (Photo:X/@BarristerZaimaR)
जाइमा तारीक रहमान और डॉ. जुबैदा रहमान की इकलौती बेटी हैं (Photo:X/@BarristerZaimaR)

बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों तारिक रहमान की बेटी जाइमा जरनाज रहमान (Zaima Zarnaz Rahman) खूब सुर्खियों में हैं. बांग्लादेश के चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद से ही उनकी चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि उनके पिता तारीक रहमान (BNP चेयरमैन)  ने 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अनौपचारिक नतीजों में 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है.शुक्रवार को जारी चुनाव आयोग के केंद्र-आधारित परिणामों के मुताबिक, पार्टी अब तक 208 सीटें जीत चुकी है. इससे सरकार बनाने की राह लगभग साफ नजर आ रही है.पार्टी के सभी सांगठनिक कार्यक्रमों से लेकर पूरे चुनाव अभियान तक की कमान उन्हीं के हाथ में रही. कयास लगाए जा रहे हैं बाग्लादेश के अगले पीएम तारिक रहमान ही होंगे. ऐसे वक्त बांग्लादेश के सोशल मीडिया में तारिक रहमान की बेटी की भी चर्चा होने लगी है.

जाइमा तारिक रहमान और डॉ. जुबैदा रहमान की इकलौती बेटी हैं. उनकी उम्र लगभग 28-30 साल है. उन्होंने लंदन की प्रतिष्ठित क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है और पेशे से बैरिस्टर हैं. वे पिछले 17 साल से परिवार के साथ लंदन में निर्वासन में थीं, लेकिन दिसंबर 2025 में पिता के साथ ढाका लौटने के बाद से ही वे राजनीतिक मंच पर नजर आने लगीं.

क्यों हो रही है इतनी चर्चा?

फरवरी 2026 के आम चुनाव से ठीक पहले जाइमा ने ढाका-17 में पिता के लिए जोरदार प्रचार किया. वे रिक्शे पर सवार होकर सड़कों पर उतरीं, लोगों से मिलीं, पर्चे बांटे और वोट मांगे.  यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, खासकर युवाओं में.

12 फरवरी 2026 को चुनाव के दिन जाइमा ने पहली बार वोट डाला. वे अपने माता-पिता के साथ गुलशन मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में वोट देने पहुंचीं. इस तस्वीर ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

(Photo:Insta/@zzrahman25)

भविष्य की लीडरशिप?: 

कई विश्लेषकों का मानना है कि जाइमा BNP की युवा चेहरा और महिला लीडर बन सकती हैं. खालिदा जिया और शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में एक नया महिला चेहरा उभरने की बात हो रही है. वे पार्टी की बैठकों में सक्रिय हैं और 3 करोड़ से ज्यादा युवा वोटरों को आकर्षित करने की BNP की रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती हैं. तारीक रहमान ने भी इंटरव्यू में कहा था कि समय और परिस्थितियों के आधार पर जाइमा या उनकी पत्नी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी ले सकती हैं. 

(Photo:Insta/@zzrahman25)

सोशल मीडिया पर एक्टिव

जाइमा ने दादी खालिदा जिया की याद में कविता और फोटो शेयर किए, जिससे भावनात्मक कनेक्शन मजबूत हुआ. जिया परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में जाइमा की एंट्री को बांग्लादेश की राजनीति में नई हवा के तौर पर देखा जा रहा है. BNP के मजबूत प्रदर्शन के साथ अब सवाल यह है कि क्या जाइमा जल्द ही फ्रंटलाइन पॉलिटिक्स में आएंगी? लेकिन बांग्लादेश में फिलहाल वे सबसे ज्यादा चर्चित नामों में शुमार हैं.

---- समाप्त ----
