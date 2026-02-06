'मैं एक रईस की किराए की गर्लफ्रेंड थी, काम होता था...' मॉडल ने सुनाई अपने प्रोफेशन की कहानी

अमीर लोग गर्लफ्रेंड भी सैलरी पर रखते हैं! एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने ऐसा ही खुलासा किया है. उसने बताया कि वह खुद एक 'स्टे एट होम गर्लफ्रेंड' रह चुकी है. इस मॉडल का कहना है कि दूर से देखने पर लोगों को लगता है कि रईस लोगों के साथ रहने वाली हम जैसी मॉडलों की जिंदगी काफी ग्लैमरस होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.



डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मॉडल का नाम डायना सिडवा है. वह पहले रेंट पर एक धनी बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी. काम के सिलसिले में उसे दुनिया भर में घूमने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान उसे सिर्फ घर पर रखा जाता था. हालांकि,वहां ऐशो-आराम की हर लग्जरी उपलब्ध होती थी. फिर भी डायना कहती हैं कि यह जीवनशैली उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है.

फोर्ब्स की सूची में शामिल रहा है वो रईस

पुर्तगाल के लिस्बन की रहने वाली डायना सिडवा ने बताया कि उन्हें अपने इतालवी प्रेमी से हर महीने सैलरी मिलती थी. जबकि वह व्यापार के सिलसिले में दुनिया भर में यात्रा करता रहता था. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने खुलासा किया है कि उसे भाड़े पर रखने वाला प्रेमी फोर्ब्स की 30 से कम उम्र के अमीरों की सूची में शामिल एक व्यक्ति था.

23 साल की ये मॉडल इंस्टाग्राम पर बढ़िया भोजन, लग्जरी कार और ब्रांड कोलैबोरेशन जैसी अपनी आलीशान जीवनशैली का प्रदर्शन करती रही है. लेकिन अब डायना का कहना है कि क्या ऐसी जीवनशैली सार्थक है.डायना ने कहा कि मैं अब और दिखावटी गर्लफ्रेंड या घर में रहने वाली प्रेमिका बनकर नहीं रहना चाहती. बस बहुत हो गया. मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन मैं इन सब से गुजर चुकी हूं और अब मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूं. क्योंकि इससे आपको सालों की थेरेपी से बचाया जा सकता है.

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन में कई ऐसी लड़कियों को देखती हैं जो दावा करती हैं कि वे कुछ नहीं करना चाहतीं, लेकिन समय के साथ यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है. डायना ने कहा कि हां, मैं मानती हूं कि जवानी में बहुत मजा आता है, लेकिन जब आप 30 या 40 साल के हो जाते हैं और जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती, तो लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया. इसलिए किसी धनी शख्स के साथ जुड़कर उस पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आत्मनिर्भरता विकसित करना ज्यादा जरूरी है.

