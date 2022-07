Sri Lanka Protest Update: भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात खराब होते जा रहे हैं. आर्थिक संकट के बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है. भीड़ बेडरूम और किचन तक घुस गई है. इस बीच राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में कुछ प्रदर्शनकारी मस्ती करते नजर आए, तो कुछ बेड पर धमाचौकड़ी करते दिखाई दिए.

राष्ट्रपति भवन के अंदर से जो तस्‍वीरें और वीडियोज सामने आए हैं, उनमें प्रदर्शनकारी खूब हुड़दंग करते दिख रहे हैं. स्विमिंग पूल, किचन, बेडरूम, लॉन... सब जगह प्रदर्शनकारियों ने कब्‍जा कर रखा है.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर नाचते-गाते, शोरगुल मचाते नजर आ रहे हैं. भीड़ ने राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है. वीडियोज में प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्वीमिंग पूल में नहाते हुए भी देखा जा सकता है.

बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर जमा हुए हैं. वे राष्ट्रपति गोटबाया से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, भारी विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं.

राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर भीड़ का कब्जा

