श्रीलंका: राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों की मस्ती, बेड पर धमाचौकड़ी, Video

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है. हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं.

इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया है.

प्रदर्शनकारी श्रीलंका की बेहद खराब आर्थिक हालत के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. वो अब राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इससे पहले (11 मई) जब भारी बवाल के बीच श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर भागना पड़ा था.

राष्ट्रपति भवन के अंदर पूल में नहाते दिखे प्रदर्शनकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुस गए. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते दिखे. वहीं, कुछ लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे. वीडियो में बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन परिसर में नजर आ रहे हैं. चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है. इसी माहौल में कुछ लोग पूल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

वहीं कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में मौजूद शयन कक्ष में चले गए और अंदर बेड पर जमकर धमाचौकड़ी मचाई.

बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे. कई लोग इस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास पर जमकर तोड़फोड़ भी की है.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



