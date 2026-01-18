अगर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी ने कमेंट किया, तो फिल्म देखने जाएंगे! सोशल मीडिया पर ट्रेंड वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड चर्चा में आ जाता है, लेकिन कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. इन दिनों भी ऐसा ही एक मज़ेदार ट्रेंड सामने आया है, जिसमें लोग बॉर्डर 2 के गाने पर रील्स बनाकर लिख रहे हैं कि अगर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी उनकी पोस्ट पर कमेंट कर दें, तो वे यह बॉर्डर 2 फिल्म अपने दोस्तों के साथ देखने जाएंगे.

यह अनोखा ट्रेंड तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग रील्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 'अगर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी इस पोस्ट पर कमेंट कर देंगे, तो मैं यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ देखने जाऊंगा/जाऊंगी.

पोस्ट पर सीधे स्टार्स को टैग कर रहे लोग

यह ट्रेंड खासतौर पर बॉर्डर 2 फिल्म से जुड़े प्रमोशन के तौर पर चर्चा में है. यूजर्स मजेदार अंदाज में रील्स बना रहे हैं और सीधे स्टार्स को टैग करते हुए उनसे कमेंट करने की अपील कर रहे हैं. कई रील्स में सिनेमा हॉल जाने, टिकट खरीदने और दोस्तों के साथ मूवी देखने जैसे सीन भी जोड़े जा रहे हैं, जिससे यह ट्रेंड और ज्यादा आकर्षक बन गया है. लोगों का कहना है कि यह तरीका फिल्म प्रमोशन का नया और दिलचस्प तरीका है, जहां दर्शक खुद स्टार्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे मजाक में ले रहे हैं, तो वहीं कई लोग सच में इंतजार कर रहे हैं कि क्या सुनील शेट्टी या उनके बेटे अहान शेट्टी इस तरह की किसी पोस्ट पर कमेंट करेंगे.

सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा वायरल

इस ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा है और कई रील्स को लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तरह के ट्रेंड आज के डिजिटल दौर में दर्शकों को जोड़ने और फिल्म को चर्चा में लाने का आसान तरीका बन गए हैं.

कुल मिलाकर, अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी के नाम पर शुरू हुआ यह सोशल मीडिया ट्रेंड दिखाता है कि आज के समय में फिल्मों की चर्चा सिर्फ ट्रेलर या पोस्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दर्शक खुद भी प्रमोशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं. इस तरह के काफी रील्स वायरल होने पर सुनील शेट्टी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे इस तरह के वायरल हो रहे पोस्ट को लेकर काफी कुछ कह रहे थे.

सुनील शेट्ठी का पोस्ट वायरल

एक वीडियो में सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि आज इंटरनेट पर ऐसा हो गया है कि लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अगर अहान शेट्टी और सुनील शेट्ठी ने कमेंट नहीं किया तो फिल्म देखने नहीं जाएंगे. इसके साथ ही कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर अहान शेट्टी और सुनील शेट्ठी का कमेंट आ गय तो अमेरिका में सारे फ्रेंड्स को मूवी दिखाने ले जाउंगी. आगे सुनील शेट्ठी कह रहे हैं कि यह काफी वायरल हो रहा है.

