भारत में रह रही रूसी महिला ने तोड़े भारत को लेकर फैले मिथ, वायरल हुआ वीडियो

भारत को लेकर दुनियाभर में कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं- तेज धूप, बहुत तैलीय खाना, हर समय साड़ी पहनना और जरूरत से ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन. लेकिन भारत में रह रही एक रूसी महिला ने इन सभी आम मिथकों पर खुलकर बात की है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके ईमानदार अनुभव की खूब तारीफ कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया मिथ

भारत में बीते तीन साल से रह रही केसेनिया शाकिरज़ियानोवा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बेहद सहज अंदाज में एवोकाडो टोस्ट खाते हुए भारत में अपने जीवन के अनुभव बताती नजर आती हैं. वीडियो की शुरुआत में ही वह कहती हैं, “मैं लगभग तीन साल से भारत में रह रही हूं, चलिए आज भारत को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं.”

'भारत की धूप उन्हें पूरी तरह टैन कर देगी'

केसेनिया सबसे पहले भारत की धूप से जुड़ी धारणा पर बात करती हैं. वह हंसते हुए कहती हैं कि लोगों ने उन्हें डराया था कि भारत की धूप उन्हें पूरी तरह टैन कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इसके बाद वह भारतीय खाने को लेकर फैली सोच पर भी बात करती हैं. उनके मुताबिक, भारतीय खाना खाने से न तो उनका वजन बढ़ा और न ही उन्हें कोई दिक्कत हुई, जबकि उन्हें पहले से चेतावनी दी गई थी कि खाना बहुत ज्यादा ऑयली होता है. वह ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े मिथक भी तोड़ती हैं. केसेनिया बताती हैं कि उन्होंने भारत में कभी साइकिल नहीं चलाई, न ही उबर बाइक पर बैठीं. साथ ही वह इस धारणा को भी मजाकिया अंदाज में खारिज करती हैं कि वह रोज साड़ी पहनती हैं.

'भारत ने मुझे नहीं बदला'

आध्यात्मिकता को लेकर बनी छवि पर बात करते हुए वह साफ कहती हैं कि भारत में रहने से उन्हें कोई खास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला, न ही वह किसी साधना में गईं और न ही दिन में कई बार मसाला चाय पीती हैं. वीडियो के अंत में वह बेहद सटीक बात कहती हैं—'भारत ने मुझे नहीं बदला, बल्कि भारत को लेकर बनी रूढ़िवादी सोच यहीं रह गई.'इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. कई यूजर्स ने उनकी ईमानदारी और संतुलित सोच की तारीफ की है. लोगों का कहना है कि ऐसे अनुभव भारत को लेकर बनी गलत धारणाओं को तोड़ने में मदद करते हैं और देश की एक वास्तविक तस्वीर सामने लाते हैं.

