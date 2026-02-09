खेलना ही था तो इतना ड्रामा क्यों? PAK की 3 शर्तों पर मजे लेते दिखे लोग

पाकिस्तान T-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए राजी है, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी हैं. अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग मजे लेते दिख रहे हैं. कुछ इसे नौटंकी बता रहे हैं, तो कोई इसे डर, वहीं कुछ लोग ये कहते भी दिख रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके पीएम के बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है.
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हर पल बदलते फैसले और जो डिमांड है, उनको नौटंकी बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ लोग ये कहते भी दिख रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है. पीसीबी ने बहिष्कार की बात को सिरे से खारिज कर मैच खेलने के लिए बचकाना शर्तें रखी हैं.
एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा - पाकिस्तान पीछे हटा, T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के साथ खेलने के लिए तैयार. इससे पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि वे बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे. अंत में लिखा 'डॉलर पाइजान' और इसके साथ हंसी वाले इमोजी लगाते हुए पाकिस्तान के मजे ले लिए. इस पर एक यूजर ने लिखा - जब खेलना ही था तो इतना ड्रामा क्यों किया.
कुछ लोग पाकिस्तान के उन तीन शर्तों पर भी मजे ले रहे हैं और उसे पाकिस्तान का कड़ा रुख बता रहे हैं. दरअसल, पाकिस्तान ने ICC से मिलने वाली फंडिंग में बढ़ोतरी करने, भारत-पाकिस्तान के बीच फिर से द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज शुरू करने और मैदान में खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक हो यानी पारंपरिक तरीके से हाथ मिलाया जाए. ये तीन शर्तें रखी है.
अब लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन डिमांड का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि, बांग्लादेश को लेकर भारत ने जो रुख अपनाया, उस पर बांग्लादेश का समर्थन करते हुए खुद पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने की बात कही थी और अब वह खुद भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट तक खेलने को उत्सुक दिखाई दे रहा है.
जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने का ऐलान किया था, तब भी लोगों ने ऐसे-ऐसे रिएक्शन दिए थे कि हार के डर से पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने का फैसला लिया है. अब एक बार फिर से पीसीबी ने भारत के साथ मैच खेलने को लेकर अपने प्रधानमंत्री से बात करने जा रहा है. पीसीबी के चेयरमैन मोहसीन नकवी ने अगले कहा है कि वह पीएम से बात करने को लेकर इस बारे में मुलाकात करेंगे.