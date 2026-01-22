scorecardresearch
 
'अंग्रेजी का शो-ऑफ मत करो...' ड्राइवर ने इंग्लिश में बेल्ट के लिए बोला तो भड़की महिला... वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. हाल के समय में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच सीटबेल्ट को लेकर बहस होते दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा रहा है कि यात्री बहुत गुस्से में है लेकिन ड्राइवर शांति से इस स्थित को संभालता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच सीटबेल्ट को लेकर लड़ाई हो रही है. (Photo: x/@FI_InvestIndia)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच सीटबेल्ट को लेकर बहस हो रही है. आए दिन इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें कभी यात्री की गलती होती है तो, कभी कैब ड्राइवर की. कुछ समय पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि एक महिला कैब ड्राइवर को पैसे दिए बिना जा रही थी. अब सीटबेल्ट को लेकर नया वीडिया कई सवाल खड़े कर रहा है. 

ड्राइवर ने राइड शुरू करने से पहले महिला यात्री को सीटबेल्ट पहनने को कहा, जिसके जवाब में यात्री कहती है कि आप चलो मैं सीट बेल्ट लगा लूंगी. लेकिन ड्राइवर ने सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए राइड कैंसिल करने को कह दिया. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि दो महिला टैक्सी में बैठने के लिए आती हैं, जिसमें से एक महिला पीछे बैठती है और दूसरी आगे वाले सीट में बैठ जाती है. इसके बाद ड्राइवर ओटीपी पूछता है. आगे बैठने वाली महिला पहली बार में गलत ओटीपी बताती है, लेकिन दूसरी महिला सही ओटीपी दे देती है. इसके बाद ड्राइवर आगे वाले सीट पर बैठी महिला को सीटबेल्ट पहनने के लिए कहता है. इसको जवाब में महिला कहती है कि आप चलिए, मैं पहन लूंगी. ड्राइवर ने दोबारा बोला कि जब तक सीटबेल्ट नहीं पहनेंगी, मैं राइड शुरू नहीं कर सकता. इसके बाद से महिला उससे बहस करने लगती है. 

महिला ने शुरू की बहस 

दो बार बोलने के बाद भी महिला सीटबेल्ट नहीं लगाती है और बोलती है कि तुम्हें इंग्लिश आती है उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है और अपने साथ वाली महिला को ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहती है. महिला आगे कहती है कि हमें वो मुस्कुराहट पसंद नहीं आई जब मैंने गलत ओटीपी दिया और जिस तरह से मुस्कुराहट दिखाई. अब तुम कांप रहे हो. इसके बाद महिला अपनी साथी महिला को कहती है देखो ये सब क्या बकवास है? क्या वो पागल हो गया है? इन सारी बातों को लेकर ड्राइवर कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. आप चाहे तो राइड कैंसिल कर सकती हैं. 

लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया 

इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ने आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में सामान्य व्यक्ति की तरह बात की तो समाज में बने कठोर दर्जे का सर टूट गया. यह भारतीय समाज की खास स्थिति दिखाता है. इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी. दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर आप सम्मान चाहते हैं, तो पहले सम्मान दीजिए. 
 

