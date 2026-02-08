पाकिस्तान में दिया इंडियन रुपया, देख हैरान हुआ ठेलेवाला, वीडियो वायरल  

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि सामान लेने के बाद एक ग्राहक ने पाकिस्तानी ठेलेवाले को भारतीय रुपये में पेमेंट किया, जिसे देख वह हैरान हो गया. इसके बाद जो उसने बोला वह सुनकर हर कोई हैरान है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वीडियो की शुरुआत में एक शख्स बाइक पर होता है और ठेले वाले को रोककर सामान खरीदने लगता है. लेकिन वह सामान के बदले उसे इंडियन करेंसी देता है.

ठेलेवाला भी हैरान

सामान खरीदने के बाद जब वह उसे पेमेंट करता है तो, इंडियन रुपये देख ठेलेवाला भी हैरान हो जाता है. लेकिन बाइक वाला उससे पूछता है कि ये नहीं चलेगा क्या? तब ठेलेवाला बोलता है नहीं. तब फिर वह बाइक वाला बोलता है कि इस नोट के 300 बनेंगे.

सच बताओ इंडियन हो...

दुकानदार उससे फिर पूछता है कि आप सच बताओ इंडियन हो और फिर बाइक सवार हामी भरता है और पाकिस्तानी नोट देते है. लेकिन कुछ देर सोचने के बाद दुकानदार कहता है कि ये लो फिर, मेहमान हो आप. हालांकि, काफी जिद के बाद वह पैसा ले लेता है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई खुश हो रहा है.

यूजर्स शेयर कर रहे अपने व्यू

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपने व्यू सामने रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मैं भारतीय हिंदू हूं, लेकिन ये वीडियो देख खूब सुकून मिल रहा है. कुछ यूजर लिख रहे है कि ये बंदा दिल से बहुत अमीर है. वहीं, एक यूजर ने लिखा कि पहली बार किसी पाकिस्तानी को देखकर अच्छा लगा.

