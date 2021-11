'Garlic का मतलब अदरक', जानिए किस बयान पर PAK के मंत्री फवाद चौधरी का उड़ रहा मजाक

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं. दरअसल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि Garlic का मतलब 'अदरक' होता है. सोशल मीडिया में उनका यह बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर साझा की गई एक क्लिप में पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसकी दौरान उन्होंने कहा कि Garlic का मतलब अदरक होता है, हालांकि कई लोगों ने कहा कि इसका मतलब लहसुन होता है, लेकिन फवाद चौधरी अपनी बात पर कायम रहे और कहा Garlic का मतलब अदरक होता है.

"Garlic is adrak," information minister Fawad Chaudhry. One learns a new thing everyday. pic.twitter.com/oXjgey4Kd8

जानकारी के लिए बता दे कि Garlic को हिंदी में 'लहसुन' जबकि Ginjer को अदरक कहा जाता है. हालांकि कई लोगों ने फवाद चौधरी के बयान का बचाव करते हुए कहा कि कई लोगों से Garlic और Ginjer की हिंदी में गलतियां हो जाती हैं.

It is not unusual to get confused between garlic and ginger. A lot of people get confused.