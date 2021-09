'ओम प्रकाश मिश्रा ने रद्द करवाई PAK-NZ सीरीज', बोले पाकिस्तान के मंत्री, हुई फजीहत

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ सीरीज खेलने से इनकार कर दिया. टीम बीच में ही दौरा छोड़कर अपने देश चली गई. इस घटना के बाद पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई.

लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) ने सीरीज रद्द होने की जो वजह बताई, उसने सोशल मीडिया (Social Media) पर पाकिस्तान की और किरकिरी करा दी और ट्विटर पर 'ओम प्रकाश मिश्रा' (Om Prakash Mishra) ट्रेंड करने लगा. आइए जानते हैं पूरा माजरा...

दरअसल, फवाद चौधरी ने एक प्रेस कांफ्रेस में आरोप लगाया कि इस सीरीज के रद्द होने के पीछे भारत का हाथ है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत से न्यूजीलैंड (New Zealand) क्रिकेट टीम को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसके चलते न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि यह धमकी भरा मेल भारतीय शख्स ओम प्रकाश मिश्रा ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill) की पत्नी को भेजा था.

बस फिर क्या था, देखते ही देखते #OmPrakashMishra ट्विटर पर ट्रेंड (Twitter Trend) करने लगा. यूजर्स ने पकिस्तानी मंत्री के इस बयान की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी. दरअसल, 2017 में ओम प्रकाश मिश्रा नाम के एक भारतीय लड़के ने एक 'बोल ना आंटी आऊं क्या, घंटी मैं बजाऊं क्या' गाने से सोशल मीडिया में खूब सुर्खिया बटोरी थीं.

Pakistan minister @fawadchaudhry doing press conference why NZ cancel pak tour and they showing and blaming om prakash mishra (auntu ki ghanti boy) chek time 14sec to 17sec and 32sec to 34sec

