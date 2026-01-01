इस शहर में न्यू ईयर की रात हंगामा, जश्न की आतिशबाजी पुलिस पर ही चली, वीडियो वायरल

न्यू ईयर 2026 की पूर्व संध्या पर जहां दुनिया के कई हिस्सों में जश्न मनाया गया, वहीं कई देशों से आगजनी और झड़पों के वीडियो भी सामने आए. ऐसा ही एक वीडियो नीदरलैंड्स की राजधानी अम्स्टर्डम से सामने आया है. अम्स्टर्डम के फ्लोराडॉर्प इलाके में नववर्ष से पहले हालात अचानक बेकाबू हो गए और जश्न की रात हिंसा और अराजकता में बदल गई.

स्थानीय मीडिया आउटलेट AT5 द्वारा साझा किए गए वीडियो में सड़कों पर धुएं का गुबार, आग की लपटें और भगदड़ साफ देखी जा सकती है. वीडियो रात के अंधेरे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें चारों ओर जलती आतिशबाजी के बीच पुलिस की मोबाइल यूनिट भीड़ में फंसी नजर आती है. इस दौरान भीड़ लगातार पुलिस की ओर पटाखे फेंकती दिखाई देती है, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

क्यों हुआ हंगामा

फ्लोराडॉर्प इलाका पहले भी न्यू ईयर के दौरान हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है. पिछले कई वर्षों से यहां नववर्ष की रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ता रहा है. इस बार भी उपद्रवियों ने आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कर हालात को और गंभीर बना दिया.

देखें वायरल वीडियो

De Mobiele Eenheid is eerder vannacht beschoten met vuurwerk in Floradorphttps://t.co/8evJ5c4UDc pic.twitter.com/ueE9jGBu8u — AT5 (@AT5) January 1, 2026

स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मोबाइल यूनिट तैनात की, लेकिन लगातार हमले, धुआं और आग ने ऑपरेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरी रात की अराजकता के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.

घटना के बाद फ्लोराडॉर्प इलाके के निवासियों में डर और नाराजगी देखी जा रही है. वहीं अम्स्टर्डम की मेयर फेम्के हालेस्मा पहले ही इस क्षेत्र को ‘सुरक्षा जोखिम क्षेत्र’ घोषित कर चुकी हैं, जिसके तहत पुलिस को रोक-टोक और तलाशी के विशेष अधिकार दिए गए हैं. प्रशासन ने कहा है कि हालात की समीक्षा की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

