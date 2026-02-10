मुंबई लोकल के ये वीडियो देख आप कहेंगे- आखिर यहां कैसे सफर करते हैं लोग?

कहते हैं, मुंबई लोकल में सफर करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है. हर रोज की जंग, जहां किसी तरह ट्रेन पर चढ़ना है, फिर खुद की जगह बनानी है. ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जो दिखाते हैं कि मुंबई लोकल पीक ऑवर में तिल रखने की जगह भी नहीं होती. लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि इसी खचाखच भरी भीड़ में रोज लाखों लोग सफर करने पर मजबूर होते हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसा ही मुंबई लोकल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो अंधेरी स्टेशन का है. जैसे ही ट्रेन रुकती है, वहां महिलाएं चढ़ने की कोशिश करती हैं. कुछ उसमें गिर जाते हैं, कुछ फिसल जाते हैं. लेकिन जो गिर गया, उसे दबाते हुए भीड़ आगे बढ़ती है.

हालांकि यह पहली बार नहीं है कि मुंबई मेट्रो की भीड़-भाड़ का वीडियो वायरल हुआ है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. देखने वाले इसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन यह मुंबई के लोगों की रोज की जिंदगी है. आइए देखते हैं कुछ ऐसे वीडियो.

कुछ और पुराने वीडियो भी इससे पहले वायरल हुए थे

देखिए ये अफरा-तफरी

55 seconds of what millions experience every single day. Crowded platforms, rushing trains, and the unstoppable rhythm of Mumbai.#Mumbailocal

Shot by- unfiltered_ajay pic.twitter.com/49Nu1KbFpI — Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) January 21, 2026

वायरल वीडियो पर लोगों के दिलचस्प कमेंट भी आए. किसी का कहना था कि भारत के रेलवे के दो साइड हैं-एक है वंदे भारत और दूसरा मुंबई लोकल. वहीं किसी का कहना था कि मुंबई लोकल के ऐसे वीडियो मुझे डरा देते हैं, ब्लेसिंग है कि मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली मेट्रो का सिस्टम दिल्ली वालों के लिए काफी है. वहीं किसी का कहना था कि इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं.

मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा हर दिन लगभग 8 मिलियन (80 लाख) यात्रियों को अपने 400 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर ढोती है. यही दुनिया की सबसे व्यस्त कम्यूटर रेल सिस्टम मानी जाती है. लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है.यह दुनिया की सबसे खतरनाक रेल सेवाओं में से एक है, क्योंकि दक्षिण एशिया के कई देशों में ओवरक्राउडिंग से होने वाली मौतों में मुंबई सबसे आगे दिखती है.

मुंबई की लोकल ट्रेनें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि दिन के ज़्यादातर वक्त डिब्बे खचाखच भरे रहते हैं. कई लोगों का मानना है कि दुनिया में शायद ही कोई और शहर इतनी भीड़ झेलता हो.



