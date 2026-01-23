scorecardresearch
 
'जिसे हैंडसम डॉक्टर समझ प्यार किया, वो महिला निकली', मॉडल ने सुनाई अजब प्रेम की गजब कहानी

एक मॉडल को सोशल मीडिया पर एक हैंडसम से दिखने वाले डॉक्टर का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया. उसने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया. फिर महिला ऐसे धोखाधड़ी के जाल में फंसी कि जब उसके प्रेमी की असलियत सामने आई तो वो टूट गई. मॉडल ने इसे अपनी डरावनी प्रेम कहानी बताई.

स्कॉटिश मॉडल ने बताई ऑनलाइन प्यार में मिले अजीबोगरीब धोखे की कहानी (Photo - Pexels)
मिस स्कॉटलैंड की फाइनलिस्ट ने उस दिल दहला देने वाले पल को याद किया जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रेमी एक धोखेबाज था. वह  ऐसा शख्स था जिसे वह जानती थीं और इतने दिनों तक वह झूठ बोलकर सोशल मीडिया पर उसे धोखा देकर उसके भावनाओं के साथ खेलता रहा.  

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल की एब्बी ड्रेपर को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले डॉक्टर डेविड ग्राहम नाम के एक हैंडसम व्यक्ति से तुरंत प्यार हो गया. ब्यूटी क्वीन 2015 में किल्मरनॉक नामक छोटे शहर में रहती थीं, जब उनकी पहली बार डॉक्टर से बातचीत शुरू हुई और वह पहली ही नज़र में उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गईं.

उस डॉक्टर ने बातों ही बातों में मॉडल को बताया भी था कि वह एक समय उसके बीमार दादाजी की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. वह और डेविड मैसेज और फोन कॉल के जरिए बात कर रहे थे. शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था.

जब डॉक्टर मिलने से बचने के लिए बहाने बनाने लगा, तब जाकर एब्बी को शक होने लगा.  डांस की शौकीन एब्बी को डेविड ने एक चैरिटी कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए कहा था, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गई. लेकिन कार्यक्रम के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद, उसे एक अजनबी से चेतावनी भरा संदेश मिला. जिसमें उसे 'डॉक्टर डेविड' पर भरोसा न करने के लिए कहा गया था.
इसके बाद वह सोशल मीडिया पर सुराग ढूंढने के लिए उसने इंटरनेट पर जमकर छानबीन की.

इस अजीबोगरीब नोट के बाद, उसने कार्यक्रम स्थल पर फोन किया. उसने  डॉ. डेविड, कार्यक्रम या उनके पास मौजूद किसी भी अन्य जानकारी के बारे में पूछा - लेकिन उन्हें किसी भी तारीख या समय पर उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं मिली. जब संदेह चरम पर पहुंच गया तब एब्बी ने  डेविड ग्राहम के फेसबुक की गहराई से जांच शुरू की. एब्बी ने बताया कि मैंने देखा कि बार-बार वही लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे. तब मैंने खुद से पूछना शुरू किया, 'क्या ये लोग असली हैं?

बेहद दुखद बात यह थी कि उसे पता चला कि डेविड असल में एडेल रेनी नाम की एक महिला नर्स थी - और यह पहली बार नहीं था. जब उसने यह नाम सुना था. रेनी वही नर्स थी जो उसके दिवंगत दादाजी की देखभाल कर रही थी, जो उस समय अस्पताल में भर्ती थे.

एब्बी अकेली नहीं थी जो ही धोखेबाज डॉक्टर का शिकार हुई थी. फर्जी डॉक्टर की शिकार अन्य महिलाएं भी सामने आईं और उन सभी ने मिलकर उस धोखेबाज को बेनकाब करने के लिए एकजुट होकर काम किया. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'द ब्यूटी क्वीन एंड द कैटफिश' में एब्बी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि हमने रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया, यानी आप गूगल में एक इमेज डालकर पता लगा सकते हैं कि वह कहां से आई है. हमने पाया कि ये प्रोफाइल वास्तव में इंस्टाग्राम से चुराई गई थीं.

दादा जी की देखभाल करती थी वो नर्स
उस नर्स ने लोगों का एक जाल बिछा रखा था - जैसे कि यहां डेविड है और फिर ये सारी प्रोफाइल इस बात की पुष्टि कर रही थीं कि डेविड एक असली इंसान है. हमने दूसरी प्रोफाइलों के भी स्क्रीनशॉट ले लिए थे. समय इतनी तेजी से बीत गया कि मुझे नींद ही नहीं आई. मैं अपने फोन और लैपटॉप पर चीजें खोजती रहती थी.

एब्बी ने बताया कि जब मुझे पता चला कि डेविड असल में कौन है, काफी दुख हुआ. इससे भी ज्यादा गहरा सदमा तब लगा जब मुझे एहसास हुआ कि वह रेनी को पहले से जानती है. एब्बी ने उस पल को याद करते हुए कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था. मैंने उसे अपने दादाजी के साथ देखा है. यह सचमुच बहुत घिनौना है. वह ऐसी इंसान थी जिस पर हमने भरोसा किया था. सच कहूं तो यह बहुत डरावना है.

---- समाप्त ----
